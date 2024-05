México en las urnas, dos mujeres que se disputan el legado de Amlo (en claroscuros): quiénes son y qué pasará

Una era de resultados Andrés Manuel López Obradordicho AmloPresidente México A partir del 1 de diciembre de 2018 será el primer presidente de un país latinoamericano. chica. en Las próximas elecciones son el 2 de junio. De hecho, se desafían entre sí. claudia sheinbaumUn exgobernador de la capital, Ciudad de México, del partido de Amlo, MorenaY Xóchitl GálvezEl candidato de Fuerza y ​​​​Corazón por México, coalición que une a todos los partidos tradicionales que han caracterizado la historia política de México y que en general tienen un corte liberal. Centro-derecha. Gólvez no sólo será la primera mujer del país, sino también la primera presidenta indígena del país. Con Sheinbaum actualmente a la cabeza en las encuestas, la lucha debería limitarse a ellos dos, pero aún puede pasar cualquier cosa en un país que convoca a casi 100 millones de electores a votar y que está saliendo de un punto de conflicto.

El legado de Amlo en claroscuro, México

El legado de Amlo es ciertamente claroscuro. Por un lado, México se encuentra en una fase de buen crecimiento económico, beneficiándose sobre todo cercano Las Barras y las Estrellas devolvieron el centro de la actividad económica al continente americano y más allá PorcelanaEn 2023 México vuelve a ser el socio comercial número uno del país después de 20 años. America, excluyendo Pekín, registró un crecimiento del PIB del 3,1%, cifra más sensata a principios de año y frente a las previsiones del +1,6%. En cambio, se ha convertido en un país centroamericano, según proyecciones del FMI. La duodécima economía del mundo (es el decimocuarto) y firmemente segundo en América Latina detrás de Brasil, y se estima que el PIB volverá a crecer este año entre un 2,1 y un 2,5%. Además, la deslocalización debería traer beneficios en cascada a todo el continente sudamericano, razón por la cual las elecciones presidenciales están siendo observadas más de cerca en toda la región, ya que la cadena de suministro de Estados Unidos está en riesgo y muchas empresas, incluidas empresas de alta tecnología, han elegido China en el pasado. ya que la reubicación es posible. Por ejemplo, Tesla anunció una construcción. Gigafábrica En México invertirá 5 mil millones de dólares.

México es el candidato preferido en las encuestas, según analistas

Desde este punto de vista, muchos analistas consideran favorable la promesa del candidato de la oposición. Galway, con una postura más comercial y menos estatista que Amlo y su asistente Sheinbaum. Aunque depende de quién gane la carrera por la Casa Blanca en noviembre: si Donald Trump regresa, las relaciones entre América y México Pueden complicarse por cuestiones de inmigración. Sin embargo, Amlo, a pesar de ser formalmente “de izquierda”, no ha dejado de tomar decisiones conservadoras en los últimos años, como la creciente militarización del país y la construcción de infraestructura que ha sido crítica para la economía y el turismo pero que ha sido desastrosa. ambiente. Me hace pensar en algo que se ha discutido mucho. Tren MayaLas principales zonas turísticas de cinco estados del sureste (Yugatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco) estaban llamadas a conectarse a través de la selva tropical mesoamericana (la segunda más grande de América Latina después de laAmazonas), poniendo en peligro el ecosistema kárstico; Pero el Corredor Transístmico, una enorme infraestructura ferroviaria diseñada para conectar los océanos Pacífico y Atlántico, ofrece una alternativa de “canal terrestre” al Canal de Panamá.

El papel geopolítico de México en América Latina

Además, la elección de la continuidad con Amlo no aliviará las ya muy tensas relaciones político-diplomáticas con el resto de América Latina: el presidente saliente es uno de los más cercanos ideológicamente, o al menos no hostil. Cuba y muchos otros VenezuelaEn un momento histórico en el que se afirma una ola conservadora Argentina dirigida por Javier Mili Y en esto la propia Venezuela acude a las urnas en medio de mil polémicas. López Obrador ya se enfrentó con Miley y cortó relaciones diplomáticas con Ecuador, otro líder de derecha en ascenso. El joven Daniel Noboa., luego de que ordenara a la policía ecuatoriana atacar la embajada de México en Quito en abril, para capturar al exvicepresidente Jorge Claus, acusado de asociación criminal y corrupción. Prácticamente se quedó solo para “arraigar” la determinación de Amlo de suceder al sucesor Presidente Lula de BrasilSi no gana Sheinbaum, cuyo liderazgo en ese ámbito, según la prensa de su país, se verá debilitado.

México votará, preocupa la delincuencia

Pero más allá de la economía y los temas internacionales, el mejor tema de la campaña electoral es para los ciudadanos mexicanos delito. Como se mencionó, Amlo ha militarizado el país, prometiendo traer más seguridad, pero esto no ha impedido que la violencia aumente incluso en los niveles más altos: 25 candidatos (contando los de las elecciones ejecutivas celebradas al mismo tiempo) ya han sido asesinados. y 300 políticos están actualmente bajo protección. Los seis años de gobierno de Amlo fueron, según datos oficiales, los más violentos en la historia de México: Los asesinatos sumaron más de 182.000, con un promedio de más de 30.000 por año, el número cayó por debajo de 10.000 en la década de 2000. Y sin embargo, tal vez precisamente porque Amlo le dio tanto poder Lealtad a las Fuerzas Armadas, la percepción de inseguridad entre el público no es tan alta; de hecho, paradójicamente ha disminuido del 73% al 61% durante la actual presidencia. La confianza de los ciudadanos en el ejército está en su punto más alto de todos los tiempos, más del 82%. Porque Amlo aumentó sus salarios, haciéndolo al menos menos corrupto. Por eso, a pesar de todo, el presidente saliente sigue gozando de un altísimo índice de popularidad del 60%. ¿Se beneficiará su candidato o se abrirá un nuevo capítulo en la historia de México?