“El mundo entero está en las historias de los taxistas” – Crónica

Taxistas y taxistas “gente extraordinaria e inusual” por Benedetta Cucci. En su introducción literaria a Taxi Confidential incorporó las palabras del periodista y gerente Giuseppe Kokan en las historias de 21 “empresarios de cuatro ruedas” que querían hablar de sí mismos durante una carrera desde Moscú. De París, de Roma a la Ciudad de México, de Florencia a Nueva York. Geografía urbana y humana esta noche a las 19h en el X Forno del Mambo vía Don Minzoni 14e. Junto a Cocaína (de Roma), la tía Katrina, una de las personas más especiales del mundo …

Por Benedetta Cucci

Giuseppe Coccon, ¿Dónde empieza este interés por la confianza de los taxistas?

“Siempre he sido una persona ávida. Cuando comencé como periodista, me enviaron a Rusia para dar seguimiento a un evento que inició mi relación con los taxis. Pero todos los días, en dos o tres metros cuadrados, los clientes me agradecen, gracias, y luego el recorrido, el gerente, el médico … cada vez que es parte de la vida, pasa solo del asiento trasero y se sale un poco. Al final del día, el taxista Recoge y archivos “.

De sus historias surge un mundo con cierta igualdad de género: muchas mujeres conducen taxis.

“Sí, tienen un estilo humano diferente. A los hombres les gusta hacer el amor, cuentan historias cotidianas, lo hacen maravilloso, convierten sus sueños en historias. Las mujeres son tan realistas, las historias de los taxistas que cuento hasta ese punto creo del taxista francés de Senegal, dijo. Le Pen y votó por la extrema derecha; pienso en uno de Palermo que dejó dos hijos y trabajó para educarlos., Ed) cuya pareja le preguntamos es la tía Katrina que murió: ella heredó la licencia y empezó a salir libre con sus hijos de cáncer Milano 25.

Su libro muestra que las mujeres a menudo se convierten en taxistas por necesidad o herencia.

“Es cierto, buscan este trabajo para ganar más, o obtienen una licencia de esposo y padre. Pero para los hombres, es una oportunidad para cambiar sus vidas, porque es cierto que eres un emprendedor. Por ejemplo, Alessandro de Roma y su Berlín 37, caballeros republicanos del año pasado: trabajó en telecomunicaciones, y en algún momento decidió cambiar de trabajo para dedicarse a su hija discapacitada.