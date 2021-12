“Minibús de 8 plazas para discapacitados”

Abrirá mañana, viernes 10 de diciembre, a las 12:00 horas en la plaza frente al Ayuntamiento. Diano Marina, En presencia de administradores municipales del Área Comunitaria 12, microbús Plan de movilidad garantizado Por Diano Marina. Impulsado por la Municipalidad de Diano Marina en asociación con PMG Italia SpA, el proyecto “nació en el contexto de la integración conjunta entre los sectores público y privado que brinda el marco para la implementación de intervenciones integradas y servicios sociales”. Tiene como objetivo mejorar los patrones. Los datos recogidos en todo el territorio nacional confirman tanto la edad media como la intensidad del frenético ritmo de vida de las familias en la actualidad y la necesidad de identificar herramientas para mejorar el uso de los servicios para las personas con discapacidad. Restringe su participación activa en la vida de la comunidad y, en consecuencia, la enriquece y garantiza la plena autonomía y la igualdad de dignidad social a todos los ciudadanos en términos de valores.

Con esto en mente, la Municipalidad de Diano Marina ha implementado el Proyecto de Movilidad Garantizada, un proyecto que brinda contenido de alto valor ético y comunitario que envuelve los mejores recursos de la comunidad hacia un objetivo común: permitir que las personas participen activamente en el encuentro de la vida comunitaria, para Satisfacer la necesidad humana básica de relaciones y relaciones entre las personas Minimizar la brecha interior y centrarse en lo que pueden hacer si están en condiciones de hacerlo. El programa incluye una variedad de transporte social y servicios auxiliares: vivienda / trabajo, actividades de ocio y socialización, tratamientos, atención médica, derechos y obligaciones civiles (elecciones / urnas) y más.

El Proyecto de Movilidad Garantizada se implementa por la responsabilidad social de los emprendedores locales que combinan su marca y su imagen con una iniciativa solidaria y comunitaria creada para el bienestar de la comunidad con el objetivo de brindar un apoyo adecuado a los servicios de bienestar social. Regional. Gracias a la financiación de vehículos, su mantenimiento y realización del servicio, de hecho empresas y firmas en el territorio de áreas publicitarias en la superficie exterior de los vehículos. Todas estas empresas tienen valores comunes y una conciencia de sí mismas y del bienestar de su organización que está estrechamente ligada a la comunidad en la que viven y operan.

Emprendedores locales: Assero Sauce, Mar Spa, il Giardino dellicia SRL, Palilla de Belle Marco & c. Snc, Solo Blu Di Martino Enzo, Bf Di Brivio Flavio, Il Frantoio Camping srl, Glorio Costruzioni srl, Gaglianone Alberto Di Gaglianone, Hotel Bellavista Arcolao Paola, Immobiliare Barisone Di Barisone, Cosentinos bar, Cosentinos bar De Garibaldi Monica & C, Elizir de Marcandelli Catarina, Pensión Villa San Giuseppe, Hardware La Rover SNC de Pisso, Limpieza y mantenimiento. Distribuidores AGIP SNC en Holiver, Orengo, Arterida de Cinnelli Deborah & C. Sas, SG Snc di Rabbia Stefano e Della, Hotel Europa snc di Iannuzzi, Toujours Femme Di Emily Caddeo, Asfalti Generali srl, Residence Acquazzurra Di Stefano, Badessi Luigia srl, Immobiliare Lemmo Disumo, D.BALI. Snc, Bagni Restano Di Cosenza Robertino, Guglieri Domenico, Barisone Srl, La Svolta sas di Calvo Fabrizio, Impresa Edile Armato srls, Edil Juravle Di Juravle G. Alexandru, Hotel Golfo E Palme Di Alberto, Sanc Avtrocorunas D’Ab De Miglio Alessandro & C., Ordino Ida y C. Sauce, Ferretería da Giacomo Sauce, De Diana Scarl Medical Center, Immopilior Artoino de Ordoino, Minimarket Chancellon Sauce, GIEM – Gordelli SRL, Dr. Martini Antonello, Spa del municipio de Gestoni, Autoiscar de Ianolo Roberto, Mauro Turaglio SNC, Spaghettia Macaroni de Giuliani, Chico Sauce de Pizzerlo en el café.

“Participación colaborativa realmente emocionante – explica Sabrina México, Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Dionysus Marina. – Más de 60 empresas locales Contribuyen al mantenimiento del minibús de 8 plazas, que solucionará la mayoría de los problemas de transporte de los discapacitados, no solo en el Dyno Marina.

La misión de PMG Italia es valorar abiertamente los valores compartidos, promover un cambio positivo en la sociedad, preservar la diversidad y mejorar la calidad de vida mediante la promoción de la integración.