Annabelle le dice a Miguel que dejó a Aurelio en el altar

Muchas sensaciones nuevas atraerán a la audiencia. Una vida En el transcurso de los nuevos episodios que se emitirán en las pantallas de televisión del Canal 5 en las próximas semanas. Anabel Pasigaloupe desvela el secreto que la une a Miguel Olmedo Aurelio Quresada su ordine di su padre Marcos (Marcial alvarez).

A Life: Aurelio y Natalia llegan a Acacia

los Vistas previas de una vida Los nuevos episodios que se emitieron por primera vez en las pantallas de televisión italianas revelan que Annabelle (Olga Henke) le confiesa su secreto a Miguel.

¿Cuándo empieza todo exactamente? Aurelio y Natalia Ellos harán su llegada Acacias, Perturbando las tensiones del barrio. En particular, Marcos y su hija están muy preocupados por tener dos hermanos. De hecho, el público entenderá que es justo tener miedo de estas dos personas que han venido de lejos mientras el padre y la hija están hablando. México, Porque están decididos a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos.

MiguelMientras tanto, no pudo evitar notar el extraño comportamiento de Annabel y su padre, hasta el punto de que pidió una explicación al respecto. Lamentablemente, el joven Olmedo no obtuvo las respuestas que buscaba. Finalmente, Sabina y Roberto persuaden a su sobrino de que abandone el juicio porque no tienen una opinión positiva de los hermanos Qusada.

Marcos descubrió que su hija había sido chantajeada

En Apuestas España Una vita, habrá un mini salto en el tiempo, donde Anabel e MiguContinuaré sus encuentros secretos en un albergue y demostraré que todavía tienen algunos problemas para salir del armario.

Mientras tanto, Natalia se entera de que hay un romance entre el abogado y Pasikalope, por el que él comenzará. Intimidación El último.

Marcos, Sabiendo sobre el chantaje, le preguntará a un Ella es una hija Dile esto al joven Olmedo. En este sentido, el abogado ayudará al empresario a resolver algunos problemas burocráticos no resueltos.

Annabelle admitió que tenía vínculos con la Qusada.

En este punto Anabel Le dirá a Miguel la verdad sobre su pasado en América Latina.

Pasigaloupe, de hecho, admitirá ante el abogado que está comprometido con Aurelio. A Historia Su padre Marcos la odiaba por la gran diferencia de edad. Finalmente, la hermana separada de Camino cree que la tiene Dejó a Quesada en el altar Por eso teme haber venido a Acacia para conspirar para vengarse.

Mientras espera ver cómo se desarrolla esta nueva historia, tenga en cuenta que la telenovela se transmite en el Canal 5 de 2:10 pm de lunes a viernes (y 2:40 pm los sábados).

© Prohibida la reproducción