“Eliminar barreras burocráticas y sanitarias injustificadas” – Lavocedialba.it

En cuanto a la producción piamontesa, hay muchos productos que son rechazados en el extranjero: los kiwis no se pueden exportar a Japón y Tailandia, las manzanas a Chile, Perú, México y China, mientras que las peras no tienen una vida fácil en Tailandia. Sin embargo, México bloquea la llegada de fresas y los esquejes de vid y las ciruelas procedentes de Italia no son reconocidas en Brasil, a pesar de que la UE firmó un acuerdo de libre comercio con toda la región del Mercosur, incluidos Argentina y Brasil. Paraguay y Uruguay. Continúan las dificultades con la prohibición de la carne vacuna en Colombia, Perú y Corea del Sur debido al riesgo de EEB.