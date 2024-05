Maneskin: La gira mundial Masterpiece comienza de nuevo Lista y video de la primera cita en México

El 17 de mayo de 2024, yo Meneskin Regresaron a un escenario del Autódromo Hermanos Rodríguez Ciudad de México Desde la primera cita del verano. Interlocutor, brindó a los fanáticos una velada inolvidable. La banda italiana logró conquistar al pueblo mexicano Símbolo de Tecate Una actuación entre sus grandes éxitos y los últimos descubrimientos de su repertorio.

La velada comenzó con “Don’t Sleep”, seguida inmediatamente por “Gossip” y “ZITTI E BUONI”, pieza que dedicó a Meneskin al éxito mundial tras ganar el Festival de la Canción de Eurovisión 2021. La lista de canciones siguió sorprendiendo. Como “Honey (Are You Coming?)” y “Supermodel”, mantienen alta la energía de la audiencia.

The Four Seasons alcanzó momentos de intensidad emocional con una versión de “Coraline” y “Peckin'”, en la que todo el público cantó al unísono. Las canciones “For Your Love” y “Gasoline” mantienen el ritmo rápido de la velada.

Uno de los momentos más memorables durante “KOOL KIDS” fue cuando la banda invitó a algunos fans a subir al escenario, creando una atmósfera única de celebración e intercambio. Este gesto demostró una vez más el vínculo especial que Meneskin podía formar con su público.

El concierto terminó con un bis apasionante: después de un solo de guitarra, la banda interpretó “The Lonelylist” y por segunda vez “I Want to Be Your Slave”, cerrando la velada con estilo.

El concierto del 17 de mayo confirmó a Meneskin como una de las bandas más relevantes del panorama del rock internacional. Su capacidad para unir diferentes generaciones a través de la música, su energía contagiosa y su autenticidad hicieron del evento un éxito declarado.

La gira continuará ahora en Europa. Luego toca Tokio.

lista

1. No quiero dormir

2. CHISMES

3. Cállate y sé bueno

4. Cariño (¿vienes?)

5. Supermodelo

6. coralina

7. Pekín (portada de las cuatro estaciones)

8. Por tu amor

9. gasolina

10. Quiero ser tu esclavo

11. Mamá

12. En nombre del padre

13. BLA BLA BLA

14. Cool Kids (con fans en el escenario)

Bis:

15. Un solitario

16. Quiero ser tu esclavo

Fechas de tour:

8 de junio – Rock in the Park – Nuremberg – Alemania

9 de junio – Rock am Ring – Nürburgring – Alemania

15 de junio – Nova Rock Festival – Nickelsdorf – Austria

21 de junio – Pinkpop – Landgraaf – Holanda

27 de junio – Provinssi – Seinäjoki – Finlandia

3 de julio – Open’r Festival – Gdynia – Polonia

5 de julio – Rock Werchter – Werchter – Bélgica

10 de julio – Les Déferlantes – Argelès-sur-Mer – Francia

12 de julio – Mad Cool – Madrid – España

18 de julio – Super Pac Super Rock – Mego, Sesimbra – Portugal

23 de julio – Festival Eject – Atenas – Grecia

17 de agosto – SummerSonic Festival – Tokio – Japón

22 de agosto – Rock n Seine – Saint-Cloud – Francia