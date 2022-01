Juve-Npoli, ASL monitorea y decide en el último minuto: ¡La salida de Asiria está en peligro!

Espectro Recomendación Todavía colgando Juventus-Nápoles. El 4 de octubre de hace un año, cuando el entonces entrenado asirio no apareció en Turín, nuevamente en el Alliance Stadium, existe el peligro real de mirar hacia atrás. La situación epidemiológica sigue siendo grave en este momento y ASL la está monitoreando: según el informe Calciomercato.com, Se dará a conocer mañana después de las rondas finales del Equipo Azul. Mañana, de hecho, está prevista una salida hacia Cassell.

Situación – La ASL del Nápoles busca actualmente a otros tres jugadores (Mario Roy y Primavera Bofelli, y Malcolm que, sin embargo, no lo han hecho. Hay contactos con el otro equipo), un trabajador de almacén y un miembro del cuerpo técnico. si se revela desde Turín que no están especialmente centrados en el partido.Y Luciano Spaletti. Positivo hasta Osimhen aislado en Nigeria, Lozano (en México) y Elmas (en Macedonia). Chilini, Arthur, de Winter y Pinchoglio están actualmente afectados en Zhuy. Ahí Liga Serie A Mientras tanto, deja claro que los partidos no se aplazarán: es decir, si se impide la salida del Napoli volverá a pasar lo que pasó la temporada pasada.