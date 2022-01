Las ciudades más bellas del mundo, qué son y por qué vale la pena visitarlas

¿Cuáles son las ciudades más bellas del mundo? Desde nuestra querida Roma hasta San Miguel Allende en México, pasando por la mágica Estambul.

Dibujar una clasificación Las ciudades más bellas del mundo. Este es un proceso muy complejo. No todos tenemos los mismos gustos, y lo que a uno le gusta puede asustar al otro. También es cierto que hay lugares que no se pueden disfrutar, independientemente de los gustos personales.

Las ciudades más bellas del mundo: ¿que son?

¿Se puede realmente definir un lugar como la ciudad más bella del mundo? No, es imposible. De Roma a San Miguel Allende, pasa por Estambul, París y Londres: no se puede establecer con criterios precisos como la calidad de vida, ninguna ciudad es mejor que otra. Entonces, en nuestra opinión, te proponemos cuáles son las 10 ciudades más bellas del mundo. Para tener un sentido de patriotismo, solo podemos comenzar con el mantra Roma. Desde el majestuoso Coliseo hasta la Piazza de Spagna, pasan el Combo de Fiori y los foros imperiales: la capital nos envidia en todos los rincones del mundo, y no es casualidad. Menos conocido pero igualmente visitado Siena, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1995. Una verdadera joya, la Piazza del Combo es el famoso paleo que te deja sin palabras y ve diferentes distritos desafiándose entre sí. Al dirigirse al sur, la emoción no debe olvidarse. Matara. Sus piedras y el aire que respiras al caminar entre ellas son únicos e inigualables.

Dejemos Italia y vayamos con nuestros hermanos españoles. Barcelona Es considerada unánimemente como una de las ciudades más bellas del mundo. La ciudad de Gaudí en Sócrates Familia, Las Ramblas y Park Quill: ¿Qué más se puede pedir? Un tinto de verano, una ración de pravas de patata y una ración de tortilla de batadas. No puede faltar en la lista de las diez ciudades más bellas del mundo. París. Como lugar romántico ideal, merece una visita por varias razones: el Louvre, Montmartre, la Torre Eiffel, el Museo de Orsay y, por último, pero no menos importante, el cementerio Pere-Lachois.

10 ciudades más bellas del mundo

Continuamos nuestro viaje en busca de la ciudad más bella del mundo. Estanbul. La antigua Constantinopla es más singular que rara magia para el visitante. La cultura islámica por un lado y la cultura cristiana por el otro, son claramente visibles dentro de Santa Sofía por encima de todo. No solo eso, sino el minarete, la mezquita azul, los gatos casi adorados y el Gran Bazar: una pipa de agua para llevar a casa como recuerdo. Cuando nos mudamos a México lo encontramos asombroso San Miguel AllendePatrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2008. En las tradiciones criolla, española y amerindia, te perderás en las gemas, tiendas artesanales, cafés exóticos, etc. donde podrás degustar las casas decoradas con minaretes de Encelado y Buganvillas.

No puedes viajar sin quedarte en Japón Kioto, Que ha sido la capital del país durante más de mil años. Entre los templos budistas y sintoístas, los bosques de bambú, los jardines zen y las aguas termales, se encuentra el llamado Distrito de las Geishas, ​​donde se pueden conocer mujeres mostrando su tradicional kimono y participando de las antiguas tradiciones del sol naciente. la Habana, La capital de Cuba, ofrece tanto visitas culturales como relajación total. Cuando visite el distrito Habana Vieja, el Museo de La Revolución y la playa Malegaon, no olvide tomar un buen ron en el restaurante favorito de Hemingway, el Podoguda del Medio. La última ciudad hermosa del mundo. El Cairo, La ciudad más antigua e importante de Egipto. Desde la Necrópolis de Giza hasta la Gran Esfinge con las Pirámides de Siopes, Sefren y Mengoure, el Museo Egipcio pasa por la Mezquita de Alabastro y el Barrio Copto: debes dejarte llevar por el misterio.

