¿Roger Federer en México? Medio engaño

ESPN México desmintió los rumores de que Roger Federer habría jugado un partido de exhibición durante el fin de semana de Copa Davis Suiza-Italia en la Ciudad de México el 5 de marzo. La noticia es cierta a medias: Federer jugará en México, pero no el 5 de marzo. Así lo confirmó el manager Tony Dusk a Blick. “Lo hemos estado discutiendo durante mucho tiempo, México es un país en el que Roger estaría dispuesto a jugar, tal vez el próximo año. ¡Pero no el 5 de marzo! Los rumores son falsos”. Esto no significa que Roger vaya automáticamente a Italia. De hecho, es muy difícil. “Pero Roger nunca podrá jugar la exhibición ese fin de semana”, dijo Kotzik, subrayando el profundo respeto de Roger por sus compañeros de equipo, incluso si Roger no jugó en la primera ronda.

