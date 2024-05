Damiano con guantes de estrella, Victoria con lazo en el cinturón

Maneskin está de regreso, poniendo fin a los rumores de su ruptura. El fin de semana dieron un concierto en la Ciudad de México y en esa ocasión se dejaron ganar por su encanto: aquí un vistazo a los integrantes de la banda.

La charla ya lleva unos días melena Y su posible disolución: gracias a vidas separadas Damián David Y Victoria de Angelis, convertidos en actor y DJ respectivamente, los medios especularon que en gran medida se habían retirado. Sin embargo, el pasado fin de semana acabaron con los rumores regresando juntos a los escenarios. Ciudad de México. Durante el festival Tecate Emblema organizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la banda realizó un concierto exclusivo lleno de adrenalina y rock. ¿Qué mejor oportunidad para lucir un look sexy con un alma asexuada?

Manesque diseñó el look en la Ciudad de México

Maneskin regresa a los shows en vivo 5 meses después de Rush! gira mundial, que iniciará los conciertos protagonizados por ellos durante todo el verano. Tradicionalmente, no han renunciado al glamour; al contrario, han demostrado ser íconos de la moda indiscutibles a pesar de su larga pausa fuera del centro de atención. Seguidos por el estilista de confianza Michael Potenza, centraron todo en la bravuconería de Dsquared2 con un look rock and roll. Damiano destacó por su originalidad con un pantalón negro oversize y un top transparente de tirantes transparentes, guantes hasta el codo y botines Paris Texas Python al más puro estilo starlet.

El regreso de Maneskin al rock y al glamour

Victoria De Angelis en Dsqaured2 lució pantalones cortos de mezclilla de cintura baja, medias negras y un micro top de cuero con escote de hilo. Sus botas con tachuelas son un modelo personalizado de Gianvito Rossi, mientras que el cinturón rosa está inspirado en principios de la década de 2000 con una hebilla en forma de lazo.

Victoria de la aparición de DJ de Maneskin

Maneskin en Dsquared2

Pantalones de cuero, cinturón de cebra y sombrero occidental para Thomas, una camiseta sin mangas “espejo” con maxi escote para Ethan: los cuatro miembros de la banda completaron sus conjuntos con costosas joyas de Emanuele Picocci. En resumen, los rumores de disolución son completamente falsos: Maneskin ha vuelto y están más calientes y en forma que nunca.