Don Luigi Mosconi viaja por México y Guatemala

Don Luigi Mosconi, a sus 83 años, no ha perdido la pasión por las obras populares que promovió durante el reinado de Pablo VI. Una vida dedicada a enseñar el estilo de Cristo despierta la fe en las relaciones personales y sociales, en el futuro de las comunidades y en la capacidad de transformar todo un territorio. Hoy, después de pasar toda una vida, está a punto de partir nuevamente por invitación de algunos obispos de Centroamérica. Destinos, primero Guatemala, en el lado oriental de la frontera con México, donde vive la mayoría de los indígenas, luego México: la ciudad de Dorian, una ciudad de 700 mil habitantes, al norte de la capital Ciudad de México.

Consejo de Pablo VI

Diez años después de la primera misión, Don Mosconi recuerda: “El Espíritu Santo abrió este camino. Antes de partir, Pablo VI quiso encontrarnos y nos dio tres recomendaciones: “Sed testigos del Evangelio de Jesús, estad siempre del lado de los débiles y ayudad a aplicar el Concilio Vaticano II en las diócesis a las que vais a servir”. Misiones Populares – menciona – y no un ministerio pastoral, sino dinamizar todas las actividades pastorales; No son un acontecimiento, sino un proceso permanente, que dura toda la vida; Son el plural de la única misión verdadera vivida y proclamada por Jesús, que es la referencia, el ejemplo, por eso es fundamental conocer su misión a través del estudio del Evangelio. Su objetivo no es transmitir un conjunto de doctrinas o normas morales, sino ayudar a vivir hoy la propuesta de Jesús”. Por supuesto, los tiempos han cambiado profundamente, pero los objetivos de la misión popular siguen siendo los mismos: “dar verdadero significado a la vida, a vivir como discípulo de Jesús en pequeñas comunidades, a estar siempre del lado de los rechazados”.

viajar

En seis diócesis de Guatemala y una de México, Don Luigi, que partirá el 24 de enero y regresará a Italia el 7 de marzo, está invitado a participar como formador en encuentros de misioneros laicos a los que asisten sacerdotes: “Esta es la continuación de un proceso en mi vida relacionado con la “iglesia en salida” de la que tanto habla el Papa Francisco. Nosotros 1989 Iniciamos nuestro servicio en Brasil en 2016, y nos enorgullece porque mucha gente en América Latina dice que las misiones populares están anticipando el tiempo de Papa Francisco.”

Don Luigi da los números de una realidad que ha conmovido el corazón de muchos y continúa encendiéndolo: “La primera experiencia comenzó en 1981. Desde entonces nos han pedido más de cien diócesis, 15 de las cuales son de habla hispana. Países. En los últimos años, cerca de medio millón de personas han pasado por el proceso de formación para convertirse en misioneros laicos populares, y donde la llama misionera está viva, el trabajo continúa hoy”.

México: El flagelo del narcotráfico

Don Luigi se centra en la situación política y social actual en los países a los que está llamado a servir y en lo que significa ser discípulos de Jesús en algunas situaciones peligrosas: los misioneros a menudo arriesgan sus vidas. En Guatemala, por ejemplo, existen fuertes tensiones sociales y políticas durante la transición del antiguo presidente al nuevo presidente. “México – continúa el misionero de Carbonetto – es un país limpio, hermoso, pero tiene una terrible plaga de narcotráfico. Por eso, en circunstancias difíciles, se trata de vivir como profetas, simplemente al estilo de Jesús y fieles a el Evangelio. Es un gran desafío, pero vivir es hermoso, da sentido a la vida. , y esto es lo que hace que la experiencia de las misiones populares sea siempre relevante. Se eligen objetivos firmes, partiendo de la verdad. En la Diócesis de México donde vivo Vamos, el compromiso con la paz es un objetivo muy fuerte, que no significa la Guerra Fría, sino la construcción de la paz en todas las estructuras de la sociedad, empezando por el corazón.

La ola de la globalización

En territorios marcados por la desigualdad, la violencia y la globalización, la naturaleza de este trabajo se ve fuertemente reforzada por esfuerzos prácticos dirigidos a la solidaridad en los campos de la nutrición y la salud para los pobres, que distorsionan las identidades locales. “Intentamos romper el miedo encontrando gente, construyendo relaciones y creando comunidades cristianas. Comunidad significa encontrarse, compartir alegrías, problemas, situaciones, para que nadie se sienta solo. Esto es muy bonito y tiene consecuencias políticas muy grandes, porque el territorio “Se convierten en muchas comunidades que pueden ayudarse entre sí. Si se cambia, también tiene un impacto político”. Somos fuertes en buscar el bien común por encima de los bienes individuales, decir no a la violencia y defender el derecho a permanecer en el propio país sin emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, el derecho presupone una distribución equitativa de los recursos.

Pero hay mucho trabajo por hacer por parte de los misioneros laicos para crear conciencia entre la gente para contrarrestar el impacto de la globalización. Hoy, como dice Don Luigi, desde que el teléfono móvil ha llegado hasta los rincones más remotos del bosque, la tendencia a copiar los modelos occidentales es fuerte, lo que genera insatisfacción y tensión. “Sin embargo, queremos recordar la historia y los valores del complejo. En estos países, pues – prosigue don Luigi – la mayoría fueron bautizados, como Italia, pero como Italia el cristianismo está marcado por devociones que tienen algo positivo, pero también “Tenemos muchas limitaciones. En la obra más hermosa de la verdadera conversión, la de Nazaret, estamos tratando de ayudarlos a pasar de una simple devoción al seguimiento de Jesús”.

¿Es posible una misión famosa en Italia? “Si todos nos dejamos inspirar creativamente por el Espíritu Santo, aquí también podemos hablar de misión popular. Vida misionera en cualquier parte del mundo”.





lucía rometti





Publicado el 19 de enero de 2024

Escuche el audio