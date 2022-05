Refugiados ucranianos dan la bienvenida a un país neutral pero latinoamericano

Hay geopolítica. Con estrategias y alianzas económicas, militares y comerciales. Entonces bienvenida, unidad, hospitalidad a los civiles que salen de la guerra. América Latina tiene los dos por separado. Aunque muchos países son neutrales o aliados de Rusia en el conflicto de Ucrania, América del Sur no ha cerrado sus puertas a los refugiados que huyen de Oriente.

El país latinoamericano no figura en la lista de países hostiles elaborada por Moscú. La razón es simple: ningún gobierno en esas áreas ha impuesto sanciones a Rusia. México, por ejemplo, no ha condenado públicamente el asedio de Putin. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en varias ocasiones que “la posición de México ante la guerra en Ucrania es neutral y no intervencionista”. Sin embargo, al frente de la ayuda humanitaria, México está haciendo su parte. El diario mexicano El Financiero estima que al 28 de marzo, la Agencia Nacional de Migración estima que cerca de 10,000 expatriados ucranianos han recibido asilo en la Ciudad de México.

A principios de febrero, el presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con Putin en Rusia. Allí habló de su país como la “puerta de entrada” de Rusia a América Latina. Unos días después, cuando el ejército ruso invadió Kiev, Fernandes buscó calmar la polémica por sus declaraciones pidiendo al Kremlin que “detuviera la acción militar en Ucrania”. Puede haberse detenido allí. Pero el no lo hizo. “Ningún partido debe usar la fuerza militar”, agregó. Una frase que algunos en Buenos Aires no denunciaron como invasor a Rusia. En cuanto a la hospitalidad, Argentina tampoco dio marcha atrás. Bastante. El 3 de marzo, el gobierno dijo que estaba “considerando la posibilidad de dar asilo” a los ucranianos que salían de la guerra.

Los países de América Latina, incluidos Chile y Uruguay, han condenado enérgicamente las acciones de Putin. Por ello, no es de extrañar que el 25 de febrero, al día siguiente del inicio de las operaciones especiales de las tropas rusas, se acogiera en Santiago de Chile a los primeros desplazados ucranianos. El presidente uruguayo, Louis Lacall, ha anunciado su disposición a acoger refugiados. “Uruguay históricamente ha tenido los brazos abiertos en este tema”, subrayó.

Quien no se mueve de sus posiciones es la Venezuela de Nicolás Maduro. El ejecutivo, como aliado histórico de Rusia, no hizo mención a la posibilidad de conseguir refugiados ucranianos. En cambio, Ali Patron, presidente del Instituto Venezolano de Turismo, escribió en Twitter que Venezuela estaba “lista para seguir recibiendo turistas rusos a través de la carta Moscú-Borlamer”. Maduro reiteró que “Venezuela está con Putin y Rusia”.