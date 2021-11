Maria Gracia Piocci de San Benedetto en Eidac 2021 en México

2 ‘lectura

– Maria Grazia Baiocchi, bailarina de ascendencia San Benedetto, participó recientemente en la novena edición de Eidac, Encuentro Internacional de Danzas rabes en Cancún, uno de los mayores eventos mundiales de danza del vientre, en Cancún, México. Pablo Agosta, reconocido artista argentino, es también director y coreógrafo de la compañía de danza.

“El pasado mes de agosto recibí un e-mail anunciando que había sido seleccionado como parte del Ballet Idok 2021 – dice Piochi – me llamó la atención lo increíble y sorprendente, pero también muy feliz.“ La prestigiosa compañía de ballet, formada por diez bailarines , fue seleccionado entre unos 90 participantes en funciones, realizado a nivel mundial y esto hace que el objetivo logrado por el artista Picene sea aún más importante. “Unos días antes de que comenzara el espectáculo nos reunimos con el coreógrafo – continúa – hemos intentado innumerables veces llevar con éxito los números al escenario del teatro del Hotel Seedest en Cancún, no a una sala de congresos. Hay una sala, sino un teatro grande en el ambiente del hotel. Regresé, pero estaba satisfecho con lo que estaba recibiendo porque no solo hubo esfuerzo técnico y físico para tratarme, sino también la lingüística. Hablo y entiendo bien el español, pero la verdad es que no es mi idioma y luego tuve la responsabilidad de representar a mi país.

Pero para el bailarín costero la experiencia mexicana fue una oportunidad de oro para ir a un país rico en historia. “Aproveché – confirma – para visitar el sitio arqueológico de Chichén Itzá con las famosas pirámides de Kukulkan y el campo deportivo de Bolota y Toulom, que contienen otra joya insólita y las ruinas de una ciudad maya en la playa”. Maria Gracia Piocci comenzó a estudiar danza oriental en 2003 después de practicar danza tradicional. Estudió actuación y Ditro G. Tiene muchas experiencias teatrales en posiciones valiosas como Verdi y Polydema Rossetti en Trieste. Ha actuado en retransmisiones televisivas, festivales y eventos y ha enseñado desde 2007 y fue galardonada con el Campeonato Mundial de Danza del Vientre en 2014 y 2015 como coreógrafa y coreógrafa de su grupo de competición. Fortesa da Passo. Ha actuado en el Fran Dance Festival de Florencia y Eslovenia y en el Menorca de España.

En las fotos: Maria Gracia Piocci sola, en compañía del coreógrafo Pablo Acosta y Ballet Idok 2021