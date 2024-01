Fórmula E, redención de Porsche: cómo Wehrlein volvió a la victoria |FP – Fórmula E

Por Carlo Platella

Pascal Wehrlein y Porsche están de regreso en la Ciudad de México para celebrar la victoria en el primer e-Prix de Yakarta de 2023. La victoria mexicana tiene un sabor redentor, construido precisamente sobre el principal punto débil de la pareja para todos los alemanes la temporada pasada. , es decir, eficiencia en la clasificación. Una victoria en el e-Prix inaugural de 2024 significa una Trabajo específico realizado en los últimos mesesPorsche espera obtener más beneficios pronto.

2023 para clasificar

Hay una estadística que resume más que nada las dificultades que afrontaron el equipo oficial Porsche y Pascal Wehrlein durante la campaña 2023.: “Siempre tenemos un coche competitivo en carrera”dice el alemán. “El año pasado mi nivel medio de clasificación fue de 9,7 o 9,8, pero terminamos cuartos en el campeonato, lo que significa Fuimos más competitivos en la carrera que en la vuelta rápida.Esta es un área clave que debemos atacar para lograr progreso”. En los albores de una nueva era tecnológica, Gen3, al inicio de la temporada, las diferencias entre los equipos eran marcadas. Esto significa que los pilotos de Porsche pueden aprovechar su ventaja en la estructura de carrera y recuperarse incluso si salen detrás. Sin embargo, a medida que se acercaba el torneo, esto ya no fue posible y las malas actuaciones en las eliminatorias fueron cada vez más penalizadas.

“Aunque logramos ganar algunas carreras el año pasado, la clasificación nunca nos fue bien. Por ejemplo, recuerdo mis victorias en Arabia Saudita, donde comencé noveno y quinto. Luego, en la segunda mitad del año, Probablemente estemos peor clasificados. Todos tenían más experiencia con los Gen3 y recuperar posiciones en carrera ya no era tan fácil. La vuelta rápida ha sido nuestro punto más débil durante todo el año, con algunas excepciones como el tercer puesto en Yakarta y el quinto lugar en Daria”.

Trabajo objetivo

Después de perder el título mundial aparentemente seguro al comienzo de la temporada, Porsche no tiene dudas sobre cuál es su prioridad de desarrollo para 2024. Wehrlein dice: “Todos nuestros esfuerzos después de la temporada han sido mejorar las vueltas rápidas, para hacer la vida más complicada en la carrera de ahora en adelante. Lo más feliz para mí del fin de semana en México es la clasificación. Definitivamente. También necesitamos confirmar el progreso de otras pistas., siempre nos fue bien en la Ciudad de México. Sin embargo, la vuelta rápida es el área principal en la que hemos estado trabajando aquí desde el año pasado”.

Para mejorar el rendimiento en el proceso de clasificación, el fabricante alemán no pudo cambiar nada en el tren motriz del 99X Electric, incluida la suspensión trasera. “Los coches se homologan durante dos años. Por eso, el progreso es una preocupación importante Comprensión del sistema, software, neumáticos. y cómo sacar más provecho de todo el paquete”. Sin comprometer la calidad del paquete en la estructura de carrera, la mejora en el sistema fue suficiente para entrar a los duelos en la Ciudad de México y clasificarse para la pole position. “Creo que hemos hecho algunos progresos. Comprenderemos mejor cómo extraer el potencial en una sola vuelta. Hemos hecho grandes esfuerzos para mejorar la clasificación sin sacrificar la velocidad de carrera”. Comentarios alemanes.

Gestión de fin de semana

El 99X Electric 2024 ahora proporciona la mejor base para los fines de semana de carreras, pero Porsche y Pascal Wehrlein mostraron flexibilidad para mejorar el sistema para el fin de semana en la Ciudad de México. Wehrlein dice: “Desde mi punto de vista en México Desmontamos todo, la puesta a punto era buena, aunque estábamos fuera del top 10 después de la FP2, tuvimos que cambiar algunas cosas. En las pruebas aprendimos qué dirección tomar cuando el equilibrio del coche no me resultaba cómodo”.

A primera vista, uno podría pensar que la necesidad de revisar el sistema de ejecución es indicativo de una preparación inicial no óptima para el simulador, pero German revela que no es así: “Tuvimos un buen comienzo del fin de semana y terminamos los primeros entrenamientos libres del viernes en segundo lugar. En la segunda sesión intentamos algo diferente pero no funcionó. No es así como empiezas el fin de semana en términos de puesta a punto. no es cómo lo terminas. Siempre estamos tratando de mejorar. Hicimos algunas pruebas en el segundo entrenamiento libre que no funcionaron. Tomamos nuestras decisiones, pero no volvimos a la configuración de las primeras pruebas para clasificarnos”.

“Pensamos en algo nuevo y funcionó” añade Wehrlein. “Así que no diría que es preocupante, al contrario, es positivo. Teníamos una idea sobre cómo hacer que el coche fuera más rápido, pero aunque no funcionó, teníamos una alternativa basada en los datos recopilados en las dos sesiones de prueba”. Más tarde se demostró que la decisión era correcta: el alemán fue el único piloto con motor Porsche que alcanzó la fase eliminatoria de clasificación y avanzó a la pole position.

carrera

Gracias a una largada desde la pole, el abanderado de Porsche defendió la primera posición hasta la bandera a cuadros. Al contrario de lo que podría pensarse, la raza no está exenta de peligros: “La competencia fue muy suave desde un punto de vista operativo y estratégico. Sin embargo, eso no significa que sea fácil.. Con Buemi y Cassidy tan cerca, tuve que esforzarme al máximo en cada vuelta. En términos de estrategia, intercambié posiciones con Bumi dos veces. Cuando Sébastien cometió un error y perdió un segundo, pude contar con una ventaja de 2 segundos, lo que me permitió tomar el control fácilmente”.

La Fórmula E volverá a la pista el último fin de semana de enero para el doble E-Prix de Dria, que Werlin ganó en ambas carreras en 2023. Sin embargo, el alemán reitera que no hay nada garantizado para la próxima versión y, de hecho, anima al equipo en el desarrollo del 99X Electric: “Me gustaría vernos seguir así y progresar más y eso será importante. Nadie se quedará tranquilo durante la temporada, pero Todos seguirán comprendiendo y mejorando. Nosotros deberíamos hacer lo mismo.”