“Nos hizo sonreír incluso la noche anterior a su fallecimiento”.

“Franco dividió mi vida en dos partes: está lo que vino antes y lo que viene después”. Julia Berdini, el tiene 33 años La esposa Y de hecho una viuda franco di mare. Se casaron el 15 de mayo al mediodía en la casa romana de Casia: “Tú y yo fuimos muy felices”, le repitió hasta el final. Ceremonia civil. Franco se lo hizo La propuesta se anticipa a la Nochevieja de 2023.Pero su divorcio de su primera esposa, Alessandra, finalizó hace una semana. Llevaba un vestido largo, solemne, color crema, sin velo.

Su primer encuentro fue hace ocho años. “Lo conocí en la sede de la Rai en Saxa Rubra.“dice Julia, quien era la encargada de servir la comida en el bar interior. “Después de intercambiar algunas palabras, siempre se dirige a mí como Leo, Franco, como el buen ciudadano de Nápoles, Me invitó a comer pizza.. Diez días después fuimos allí. Y eso fue amor a primera vista Lo cual nunca esperé. ¿Cómo hubiera pensado en enamorarme de un hombre que se me acercó en la primera cita? lonfo Por Fusco Marini. Cuando dijo algo, Franco tenía una fuerza magnética deslumbrante. Desde entonces cada día me ha enseñado algo. Sobre todo, escuche a los demás. Él se sentó Moderadamente impulsivo A favor de prestar atención al mundo que me rodea. Espero traer felicidad a su vida y conseguirla. Apóyalo cuando lo necesite». Casi lo hice 36 años de diferencia Nunca escuche de ellos. Entre ellos estaba lo que se llamó “layla“, como chihuahua Lo cual trajo a casa mintiendo: “Lo encontré cerca del bote de basura”. READ One Piece 1081: Nuevos rumores sobre el capítulo

Pero ella lo perdonó inmediatamente. “Franco fue un compañero que me rodeó de su amor, que me protegió sin asfixiarme jamás. ellos me apoyaronLo que me hace confiar más en mí mismo. Pero también saber mitigar mis defectos. Y después de eso no hubo momento en el que no intentara demostrarme su amor. Mejor recuerdo: “Estaba convencida de que estaba dormida. Me susurró al oído lo mucho que me amaba. ¡Qué importante eras para él!

Entonces allí estrella de mar,l’Hija única y amada.. “Mi padre enfrentó la vida y sus dificultades con sarcasmo hasta el final. Nos hizo sonreír incluso la noche antes de la salida.» dice emocionada. Asesor financiero de treinta años. Adoptado en Sarajevo en 1992 – Stella es tímida, no le gusta presumir. “¿Qué me enseñó? a Toma decisiones con la mente pero también con el corazón». Memoria de un niño: “Tenía cinco años, y era de noche, en casa de mi abuelo. Estaba en pijama, lista para ir a dormir. Fue una sorpresa. Me hizo vestir y me llevó al cine a ver el jorobado de Notre Dame. Última oferta. “Estábamos solo él y yo en la habitación”.

Pequeñas tradiciones familiares. “Sin embargo, en 2012 caminamos 4 kilómetros en nieve profunda para ir al estreno de una película… Hugo Cabret. Mi padre era una persona extraordinaria, a veces excéntrica, pero cuando estaba allí, Siempre portador de estímulos y experiencias únicas.. Gracias a su entusiasmo, supo hacer especiales incluso los momentos más cotidianos. Como uno Un viaje en barco y se come los erizos de mar que pescó.Mientras nos cuenta una historia náutica o, como gran aficionado a la cocina, nos revela los secretos de una receta hecha con amor. No es casualidad que Franco Di Mare estuviera lleno de amigos: «Mi padre sabía consolar a cualquiera.Para él sólo existían personas, con su singularidad y riqueza. READ a verissimo toda la verdad

