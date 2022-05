Leo Gassmann y la niña acosada: “La ayudé, no podía ignorarla”. Ella: “Me salvaste” – Corriere.it

desde Fulvio Viano y Rinaldo Fernani

La cantautora de 22 años rescató anoche a una chica estadounidense que huía de su agresor: “Nunca olvidaré sus gritos, pero no soy un héroe”. A saber: “Estaba desesperado, ese chico me salvó”.

Agentes de Nómina Recogieron la primera versión de la víctima, un estudiante de 29 años de Pensilvania, en Italia con licencia de estudios, con aspecto tembloroso y desorientado. Dice que la acosaron en un taxi, se despistó y la llevaron a la primera clínica de Umberto, de donde los sacaron a las pocas horas. Además del miedo, no reportó ninguna consecuencia. Tras superar el susto, supo ser más puntual con los clientes: “Iba en el autobús a casa después de la fiesta de un amigo, estaba bebiendo y no tenía los recuerdos claros, pero ese tipo se me acercó, me miró y me puso la mano encima. mi pierna. Inmediatamente suavicé sus intenciones. Nunca lo había visto antes, duró unos instantes y salí corriendo lo más rápido que pude. Estaba gritando de desesperación, traté de esconderme y luego bajé por la calle y ese chico vino a ayudarme. Estaba llorando, así que inmediatamente me consolaron y pidieron ayuda a otros. Mientras tanto, quien me atacó huyó”. Las búsquedas del hombre están en curso, no presentó una denuncia.