“Empecé de niño, me arruinaste la cabeza” – Corriere.it

La cantante de 20 años dijo que comenzó a los 11: “Me asusté porque estuve expuesta a mucha pornografía cuando era muy joven”, dice, admitiendo que sufría de pesadillas.

“En casa trato de no comer / Me distraigo con la pornografía / Odio la forma en que me miras / No soporto esas conversaciones, nunca las disfrutarás así / Es una fantasía masculina / Soy de nuevo en proceso “.

quien – cual el La canción fue autobiográfica



Parecía obvio – Eilish, como veremos, siempre se expresa con una franqueza maravillosa, una excepción en los negocios estadounidenses especialmente – pero en el transcurso deEspectáculo de Howard Stern en la radio Sirius XM Música Hablar de sus problemas con la pornografía sin tabúes: “Creo que el porno es una pena. Para ser honesto, he estado viendo mucha pornografía. Empecé cuando tenía 11 años “, dijo, y explicó que la hizo sentir más segura en ese momento.” Pero creo que realmente arruinó mi mente: me asusta porque estuve expuesta a mucha pornografía cuando estaba muy joven “, agregó, recordando Sufrió de pesadillas Porque parte del contenido que vio era violento e inquietante. “Las primeras veces que tuve relaciones sexuales, me encontré diciendo que no a las cosas que no estaban bien. Pensé que debería haberme sentido atraído por esas cosas”.