Hay videos en el aire!

En el episodio Hombres y mujeres, que se emite hoy en Canale5, Maria De Filippi muestra el video del enfrentamiento no aéreo entre Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

en nuevo episodio desde hombres y mujerestransmitido hoy en Canal 5La polémica continúa Ricardo Guarnieri Y Ida Plátano. Mientras la dama de Brescia admite estar molesta por las reacciones de su exnovio, el caballero Paulian busca una amistad con Ida, incluso sabiendo que ella nunca podrá dársela. Despierto Maria de Filippi muestra videos al aire Entre dos héroes en el trono Luego criticar el enfoque Guarnieri.

Hombres y mujeres, Maria de Filippi culpa a Ricardo Guarnieri

allí apuesta desde hombres y mujeres se abre en Un choque entre Ida Platano y Alessandro Vicenanzaque vuelven a hablar de su relación y de que el Caballero de Nápoles prefirió no seguir alimentando falsas esperanzas de futuro.. Ricardo Guarnierisentado en medio del estudio, se pone de pie y admite que ya no quiere escuchar Ida Y Alejandro hablar reacción Tina Cibulari ¿Quién encuentra extraño este repentino inconveniente durante Tinì invita a Guarnieri a ser claro Con la señora de Brescia, porque sus actitudes muestran otra cosa. Ida h.Admitió que habló con él. ricardo Después de una de las grabaciones, y entender que no sirve de nada por su parte. Armando EncarnadoSin embargo, creo que sí. ricardo No tomó en cuenta los sentimientos de su exesposo, pues ella misma explicó que esos gestos podrían ser otra cosa para ella.

María de Filippi sorprender a todos, ver el video De este enfrentamiento que termina con un cálido abrazo entre los dos y Ida llorando. CV del presentador Guarnieriencuentra poco atractivo su deseo de mostrar la posesión de Edda, como si estuviera celoso de ella cuando claramente no lo está, y se justifica diciendo que simplemente estaba jugando, desatando la ferviente decepción de Lady Brescia. Todos en el estudio contra Ricardo Y el caballero se refugia tras bambalinas. Mientras Alejandro Rossa conocer a una nueva dama, Bruno Conoció a la señora que lo llamó para encontrarse con él fuera del programa y el jockey admitió que quedó muy impresionado.

mientras bailas, Ida Salió del estudio y volvió más pensativa que nunca, despertando su curiosidad. Tina Lo que confirma como la dama depende de las palabras ricardo. Nadie entiende lo que un caballero quiere de una relación con árbol de plátano, porque ella dejó en claro que no podía hacerse amiga de él. En resumen, casi todo el mundo piensa que sí. ricardo Queremos tener el placer de auto-celebrarnos en palabras que Ida Nos puede decir acerca de su relación.

Entérate de las últimas noticias sobre hombres y mujeres.