Galatina, la polémica arrecia tras el concierto de Negramaro: «El parking no existe, ¿o sí? imposible”

Galatina – Continúa la polémica en las redes sociales tras el concierto de Negramaro: Lo que enfurece al público es el caos que se ha armado afuera del aeropuerto, lugar que acogió el concierto del 12 de agosto. Aparcamientos caros, largas colas, poca seguridad, y también hay quienes, enojados por las horas de espera, se han dado la vuelta para dejar de escuchar una banda de Salento en vivo y han iniciado un montón de adhesiones para pedir el reembolso de las entradas.

“Es una pena lo que pasó en el concierto de Negramaro: recorrimos decenas de kilómetros para llegar al concierto y cuando llegamos nos encontramos haciendo cola durante horas”, escriben los usuarios en las redes sociales, invadiendo el grupo de Facebook. Eres de Galatina si…

Además del torrente de quejas, también hay informes de indicadores deficientes en el camino. Desde el lugar se enviaron decenas de llamadas a la policía para denunciar la situación: “Llamamos a la jefatura de policía, a la policía local y a la gobernación, pero todos respondieron que eso no es su responsabilidad”, comentaron en Facebook.

La sorpresa del parking lleno fue la guinda del pastel: muchos a las 23:00 horas, una vez que llegaban a la zona de aparcamiento anhelada, no encontraban plaza a pesar de que ya la habían reservado y pagado.

“No se dice nada sobre la habilidad y la profesionalidad de Negramaros y los muchos artistas invitados, escribe un fan, ¡pero una organización que es nada menos que mala y merece condena! Lamentamos la mala impresión causada por Galatina, Salento y toda la región con las miles de personas que acudieron de todas partes. Mal sitio. Cero seguridad.”

Y otra vez: «Tal vez aquí no se entienda una cosa, los que se quedaron afuera (incluyéndome a mí) no es que no quisieran caminar… Citando conciertos en grandes ciudades, a las que se llega en metro entonces caminar es diferente a no saber donde dejar el coche porque había parking fantasma de pago.”

Se trata de plazas de aparcamiento de pago de 25€, situadas en lugares apartados y alejados del concierto «con un camino impenetrable y oscuro, sin línea telefónica y carente por completo de personal y seguridad ciudadana -sigue la historia- vías de acceso a los aparcamientos de acceso desde las localidades vecinas (estábamos en Martano, a no más de 10 km del lugar del evento) abarrotado de miles de espectadores que, con un tremendo esfuerzo, consiguieron asistir a la primera canción a las 22.25 horas tras 4-5 horas de espera (el concierto previsto para el 21 empezó a las 21.35 a pesar de que todo el mundo sabía que Asylum estaba fuera) y mucha otra gente que decidió dejar de ir”.

Al coro de la polémica también se unió la escritora Selvagia Lucarelli, quien comentó el acoso que sufrieron los hinchas de Salento en Instagram con un largo comentario, en el que le pidió a Giuliano Sangiorgi y a sus seguidores que se disculpe con los hinchas y tome medidas. contra la organización del evento.

El alcalde de Galatina respondió

“Lo volveremos a hacer mil veces, porque si nos hubieran hablado de este hecho extraordinario hace apenas un año, ni lo hubiéramos creído. Somos la administración de la ‘acción’, del celo y no la administración de ‘la inacción, por miedo a equivocarse’”, responde el intendente de Galatina Fabio Vergne sobre la polémica.

No nos esconderemos detrás de nada ni de nadie. No todo salió bien y fui el primero en experimentar este inconveniente. He sido victima de miles de penurias y penurias con muchos amigos, he seguido todo en tiempo real y personalmente. Sin embargo valió la pena. Y aparte del rol de la municipalidad en el comité del condado, habrá tiempo para analizar, con todas las autoridades, lo que pasó anoche”, escribió el alcalde en Facebook.

“Estaban las palabras que más pudo alcanzar en mí y en las de Giuliano Sangiorgi: que nuestro aeropuerto puede convertirse en un nuevo Campofolo. Y comenzamos con estos seis hombres maravillosos que hicieron un viaje maravilloso de veinte años a través de observaciones, palabras y emociones. Fueron esta noche aquí, en Galatina -y continúa- por regalarnos sentimientos inolvidables: cada canción de ellos es un recuerdo, cada acorde no se desvanece. Gracias Negramaro, por colorear nuestras vidas con tu música. Mis mejores deseos para estos veinte años de trabajo, y que la melodía nunca pare».

“Galatia, fue una noche que quedará grabada en nuestra memoria colectiva en las buenas y en las malas. Somos una comunidad capaz de celebrar la música y regocijarnos juntos en los triunfos de los demás. Somos una ciudad que sabe acoger y está dispuesta a abrazar todas las formas de arte. Seguimos apoyando la música, la cultura y el talento que nos rodea. Que así sea. Esta noche es solo el comienzo de un largo camino de celebraciones y éxitos para Galatina, a pesar de todo. También damos un especial agradecimiento a todos los que contribuyeron y que tuvieron que afrontar estas penurias sin precedentes. A través de ellos todos aprenderemos lecciones. Gracias a todos”, concluye el Alcalde.