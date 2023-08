«Encontré 2.000 números de mujeres en un diario negro, también había voces»

Primero Miss Mondo Suzuki, luego en 1977 Miss Moreto en Alassio y luego destaca en el cine erótico. Así comienza la carrera de María Teresa Rota. demasiado pequeña. Pero con un problema. No se trata de ser bonita, se trata de parecerse mucho a los demás. “Nunca me llevan a las audiciones”. Te pareces mucho a Barbara Bouchet”, “Te pareces a Annamaria Rizzoli”. Un día escuché que el productor buscaba un doble trabajo para una escena en la que Bouchet tenía que caer al estanque en patines. Y me lancé: “ ¡Aquí estoy! ¡Soy una perra! “No era cierto, pero practiqué muchos deportes. Lino Banffy me ayudó y me trajo un pequeño papel en Wife on Vacation, Sweetheart in Town”.

Más información







Adriano Celentano le dijo una vez que parecía un niño por llevar Borsalino en la cabeza.

De hecho, “Cuando era niño, solía jugar al fútbol y llevaba el pelo corto. Sin Barbie. El día veinticinco del mes comíamos arroz y leche en casa, porque no teníamos más dinero…».

Negramaro, Enfermedad y Caos en el concierto de Salento por el 20 aniversario de la banda». insultos de las masas. Esto es lo que pasó

curandero

Fantástica carrera, de Caccia al 13 en Rete 4 con Telegatto y cinco años de Domenica Sportiva con Sandro Ciotti y Tito Stagno. “El único jugador que me mandó flores es Falcao”. Gracias al fútbol conoció a Amedeo Guria en Tuttosport. Y me casé con él. Lo juro: ‘Estoy realmente enamorado, porque hasta puedo hacer una boda blanca, no tengo prisa’. Seguro que fue un matrimonio por amor. En retrospectiva, también tuve que cerrar mi tercer ojo para no ver el suyo. bromas, sobre todo cuando se iba de gira con los equipos. Eran ingenuos, por sus inseguridades crónicas, pero luego las tomé como un insulto y en cierto momento no las perdoné”.

traiciones

Entonces descubre todos sus pequeños altares? “Los descubrí al encontrar boletos de estacionamiento de un club nocturno debajo del limpiaparabrisas. O notas de alguna Janet o Jasmine. Luego el famoso cuaderno negro. Lo había estado escondiendo, un día lo vi. anotado, solo para mujeres”. “, De todas partes del mundo, con las estrellas a su lado. Por el amor de Dios, podría haberlo descuidado también, porque estoy demasiado ocupado con el trabajo. Pero a veces Amedeo coqueteaba con otros incluso de frente. de mí, él era irredimible”.

En cambio Marietta Teresa Rota? “Un entero, cortado con hacha, y sin embargo no perdí oportunidades, pero no tuve dificultad en decir que no. Y tomé dos sombreros también, cuando el matrimonio ya estaba inestable, pero no logré nada”.

sugerencia inapropiada

Sin embargo, tenía algunas propuestas “indecentes…” de un poderoso televisivo. Me llamó a un hotel a las afueras de Roma para hablar de un programa. Allí también estaban los autores. Me dijo: “Voy a subir a tu habitación pronto para que podamos discutirlo mejor, deja la puerta abierta.” Sin sospechar nada, lo acaricié, él entró y me preguntó: “¿Pero cómo, todavía estás vestida?” “Confirmación. ¿No se supone que debemos hablar sobre el programa? “Sí, pero primero nos divertimos y luego pensamos en el trabajo.” Me reí y lo dejé salir y cerré la puerta. Nunca había hecho este espectáculo antes.

segundo par

Ahora todo es diferente con su segundo marido, Roberto Zappola. Viven en un castillo en Luino y se han casado nueve veces: «En México con el ritual maya, en la isla de Corisco, en Guinea Ecuatorial, con el ritual benga, en la muralla china en el mandarín, en Tanzania como los maasai, en Etiopía con el sol, en un velero en el mar Caribe como piratas, en Sri Lanka con rituales lunares, en La Habana, Cuba, y finalmente en Caná, en Israel. Todavía no en Italia”.

Todo es realmente diferente con él: “Él ve mis llamadas, fotos y mensajes de WhatsApp desde su teléfono y viceversa. Roberto tiene todas mis contraseñas, incluso para Instagram y TikTok, incluso sabe mi PIN de cajero automático, confío plenamente en él…”.