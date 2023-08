Ashley Olsen se ha convertido en madre, su nombre es Otto y es su primer hijo

La ex actriz, gemela de Mary-Kate y hermana de Elizabeth Olsen, dio a luz a su primer hijo, Otto, fruto de su matrimonio con Louis Eisner.

ex actriz ashley Olsenes muy popular en la década del 2000 junto con su hermana gemela maría kate, Ella dio a luz a su primer hijo. el es llamado ocho Nació de la unión apasionada con su marido, Louis Eisner. La revista estadounidense de chismes TMZ dio la noticia.

La historia de amor entre Ashley Olsen y Louis Isner

Ashley Olsen y Louis Eisner celebraron su boda en diciembre de 2022, pero están vinculados desde octubre de 2017. Louis Eisner es hijo de la diseñadora de joyas Lisa Eisner. Los primeros avistamientos de la pareja se remontan a agosto de 2018, y posteriormente fue Ashley Olsen quien habló de un posible compromiso oficial en julio de 2019, pero no directamente: la actriz acudió a una velada de gala en Los Ángeles acompañada de Eisner y con la mirada puesta. atrapando el anillo de compromiso. De hecho, los dos nunca han hablado oficialmente sobre su relación y siempre han logrado mantener todos los detalles en secreto. En 2021, oficialmente se consideran pareja. La boda, que se celebró en el más estricto secreto, llegó a finales de 2022.

Ashley Olsen ya no es actriz

Ashley Olsen, al igual que su hermana gemela Mary-Kate, ya no es actriz, sino una empresaria muy activa en el campo de la moda. La única que ha seguido actuando con tremendo éxito es Elizabeth Olsen que gracias al papel de Wanda Maximoff ha conseguido ocupar todos los focos de la familia. Sobre la decisión de abandonar el mundo del cine, Ashley Olsen lo dijo con motivo de la presentación de la nueva campaña de su marca de ropa The Row: “Mi hermana y yo siempre hemos sido personas conservadoras desde que éramos jóvenes, y esto no ha sucedió aparte de alimentar algunas necesidades, incluso en lo que presentamos en términos de preferencias Nuestro diseño.