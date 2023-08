“Tengo dos hijos, por eso nunca lo dije”.

Pierpaolo Spolone Tiene solo 34 años y ya es un rostro reconocible en la ficción. opinión: de puerta rojaa su mayor éxito (por ahora) documentoQue pasa a través Dios ayudanos. Los espectadores lo adoran por su irreverencia y simpatía, y Pierpaolo siempre da increíbles explicaciones, logrando combinar su lado cómico con su lado más serio, con momentos de extrema intensidad. Después de muchos años en Rai Studios, Pierpaolo Spollon está a punto de emprender una nueva aventura, esta vez en teatros Desde Italia, y durante una de las últimas entrevistas publicadas, él Yo confieso a Secreto Una figura que nadie conoce salvo en Padua, su ciudad natal.

Averigüemos qué es.

Pierpaolo Spoloneen una reciente entrevista con Repubblica, admitió que tiene dos hijos: «Un Padua Me conocían y me respetaban. apreciación, Tenía miedo de dar de comer a los niños, los protegía. Luego, si alguna vez quieren ser fotografiados en las redes sociales, lo decidirán. orlando, el mayor, tiene cuatro años y medio. Una vez les dije a los que me alababan: “Iré tan pronto como pueda, tengo hijo“. Me respondió: ‘No se puede, lo que está escrito en Internet’. Me volvería a él Roma Y corrí a casa para verlo aunque sea por unas horas. Entonces, una noche, estaba tan cansada que estaba llorando, lo levanté y se me estaba resbalando. Me sentí absolutamente asombrado, así que fui psicoterapeuta Para hablar de mi miedo”.

Pierpaolo Spolone También reveló que hasta ahora siempre había considerado dejar de lado los asuntos privados, pero tras su paso por la terapia se dio cuenta de que había que hablar de todo porque “el diálogo nos salva” y así: “ niños Ellos son mi vida, gran vida. felicidad. Y sigue diciendo: Una especial, con dos hijos, ya no tiene sentido.

Los fanáticos quedaron muy sorprendidos por esta revelación inesperada, pero ahora tienen aún más curiosidad por descubrir algunos datos sobre la vida como un Papa a Pierpaolo.

