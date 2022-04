Fidez y Cáncer, primera vuelta superada con Chiara Ferragni y con el abrazo de padres e hijos – Corriere.it

para Chiara Maviletti

El cantante regresó a casa después de nueve días de tratamiento hospitalario. En los videos subidos a las redes sociales, la felicidad de volver a ver a sus hijos: Vuelvo a la vida

vídeos de vuelta a casa . Y luego, en sus propias palabras, volvió a la vida. Después de nueve días de tratamiento hospitalario, después de una delicada operación de seis horas por una rara forma de Cáncer de páncreas cantante ayer por la tarde Salir del Hospital San Rafael de Milán Lo hizo estrechando la mano de quien no le hizo sentir solo en el que sin duda fue el momento más complejo de su vida: su mujer, Chiara Ferragnisiempre Presente en cada etapa de este viaje . Y a los muchos paparazzi que lo esperaban en la calle, simplemente dijo: Estoy bien. Es bueno salir del hospital. Pero el sentido de aquellas palabras que ya he dejado claro en estos días: volver a mis hijos sería volver a vivir. Por lo tanto, es bueno volver a la vida. Con una nueva perspectiva, el cantante también escribió al publicar una imagen de su renuncia.

Un tiro abrazando a su esposa., que dobla sus piernas, haciéndolas más pequeñas. Detrás de su madre, Tatiana, lo sostiene con los ojos cerrados pero aún transmite muy bien todos los sentimientos de ese momento. Luego está el Padre Franco, junto al personal médico que lo atendió: Gracias que literalmente me salvaron la vida, que me acompañaron y cuidaron en estos días que no fueron fáciles pero que por otro lado me devolvieron una nueva perspectiva con la que enfrentar la vida El amor es la medicina más importante. Y sobre el amor, Fedez (o tal vez Federico, porque en los últimos días él mismo caía así en sus redes sociales), se puso mucho. Una ola de emoción gigante y transversal Ferragni también ha querido decir gracias de nuevo: Gracias por el amor que nos das cada día. Y gracias a mi maravilloso esposo por luchar tan fuerte y valientemente por nuestra familia. El Estado, así como era, siempre ha logrado mostrarse fuerte y sonriente frente a sus hijos, que son demasiado pequeños para entender por lo que están pasando sus padres.