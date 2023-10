“Perdí la mitad de mi sangre y me estaba muriendo. Tengo que cuidar mi salud mental, Chiara está a mi lado” – Corriere.it

Fedez como estas?

“Bien, comparado con antes.” “Me estoy recuperando, he perdido mucha sangre”.

¿cuánto cuesta?

“La mitad de la sangre que había en mi cuerpo. Lo más ridículo es que esa mañana tomé un vuelo transoceánico. “Si no me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, habría estado enfermo en el océano, en un avión a Los Ángeles, sin saber cómo habría resultado”.

¿qué significa eso?

“¿en francés?” Literalmente, “estaba defecando sangre”. Mi hemograma era 7 en lugar de 14. Intervinieron urgentemente para detener el sangrado y cauterizar, en definitiva, hacer todo lo necesario para detener el sangrado de la úlcera. También tuve que recibir dos transfusiones de sangre: además de agradecer a los médicos, especialmente al Dr. Marco Antonio Zappa, y a las enfermeras y enfermeros de Fatebenefratelli que me trataron, quisiera agradecer a todos los donantes de sangre. Una vez que recupere las fuerzas, quiero hacer algo por Avis, invitar a otros a donar sangre; Personalmente, si no fuera por estas transfusiones de sangre, no estaría aquí hablando con usted”.

Pero luego volvió a ser malo.

“Tuve otro problema, que fue una hemorragia isquémica en el estómago. Entonces tuvieron que volverme a dormir e intervenir nuevamente”.

¿Existe alguna conexión con la intervención de marzo de 2022?

“Como dije públicamente, a causa del tumor me sometieron a resección de la cabeza del páncreas y del duodeno, extirpación de la vesícula biliar y un trozo de intestino: es posible que los puntos que me hicieron durante la cirugía hubieran formado úlceras. Pero, de hecho, este verano sufrí otros problemas de salud, hasta el punto de que perdí muchos kilos en los últimos meses”.

¿Cuáles son los problemas?

“Básicamente muchas enfermedades o trastornos son de origen psicosomático. Primero, el herpes zóster, luego la gastritis aguda inducida por el estrés. En resumen, el estado de salud general se ve muy afectado por el estrés”.

¿presión? Ella es una artista muy exitosa. Sus 15 millones de seguidores en Instagram la consideran afortunada, si no afortunada.

“Por supuesto, me doy cuenta de que he alcanzado un estatus privilegiado, más aún si considero que pertenezco a una familia subalterna y de clase trabajadora”.

¿Qué hicieron sus padres?

“Mi padre era artesano, luego perdió su trabajo y se puso a trabajar como tendero. La madre del empleado también perdió su trabajo, así que con el dinero de su indemnización abrió un bar para el cual obtuvo una licencia pero no las paredes. Él la vendió. No le pagaron, incluso se declaró en quiebra porque le quitaron la licencia porque los compradores no pagaron sus deudas. Fui a la Escuela Técnica Superior, y la formación en la Fundación Pomodoro fue una gran ayuda para mí, gratuita por supuesto; cuando llegó Arnaldo Pomodoro, tuve que decirle, por gentileza, “Hola Profesor”. Recuerdo esa experiencia como un susto cuando me robaron el único medio de transporte que uso, que es mi scooter.”

Estábamos hablando de estrés.

“El estrés es una condición que no está ligada a la clase social ni al dinero. Ser rico no nos hace inmunes al miedo o al estrés emocional. En mi caso, que me diagnosticaran cáncer de páncreas a los 33 años es el motivo principal. Y además, Si lo piensas bien, la enfermedad está a nivel de Toto: no mira a nadie a la cara y también trae consigo implicaciones para la salud mental que pueden ser realmente importantes. READ Alex Bailey, nota en casa a Delia Duran / "Izquierda antes de que te vayas, es..."

¿Salud psicológica?

“Sí, después de enfermarme tuve serios problemas de salud mental. Tuve que afrontarlos, y todavía lo hago. No tengo vergüenza ni vergüenza de hablar de ello. Pasé por una depresión severa y escuchar las experiencias de otras personas me ayudó mucho”. mucho, es decir, cómo se encontraban otros o cómo afrontaron un diagnóstico doloroso ¿Sabes por qué aceptaste la invitación de Francesca Vagnani? monstruos?a”.

¿Por qué?

“Porque quería hablar, especialmente a los jóvenes y a aquellos que se sienten incomprendidos, sobre la salud mental. La salud mental es un tema que preocupa a muchos jóvenes, niños y niñas. Tal vez escuchando mi experiencia, la experiencia de alguien que piensa son felices porque lo tienen todo, les podría haber ayudado”. “Para sentirse menos solo o decirse a sí mismo: ‘Bueno, esto realmente le puede pasar a cualquiera'”. Buscar una referencia me ayudó mucho: cuando descubrí el enfermedad, busqué a alguien que tuviera la misma condición que yo o al menos se pareciera a mí.

–



¿de?

“Cuando me diagnosticaron cáncer de páncreas, no conocía a nadie con cáncer de páncreas. Hice lo que se hace en estos casos: fui a Google. Lo que leí fue una sentencia de muerte”.

¿Con quién habló después de eso?

“A través de conocidos mutuos me puse en contacto con Gianluca Vialli. Me emociono cuando recuerdo eso. Las pocas entrevistas que ha concedido han conseguido despertar esperanzas. Releerlo me ha ayudado a no sentirme tan sola, tan injusta, como para estar enferma. La enfermedad no es una vergüenza. Por eso sentí la necesidad de contarlo a mi manera.”

¿Cómo fue la conversación con Vialli?

“Estábamos sufriendo de cáncer de páncreas y tuve que someterme a la misma cirugía que él. Fue la primera vez que lloré por teléfono con alguien que nunca había conocido antes. Fue algo muy poderoso. Gianluca Vialli fue una persona increíble. Persona Él estuvo muy cerca de mí antes y después de la operación.

¿Cómo se enteró de su muerte?

“Con profunda tristeza”. Me detendré aquí.”

Estaba hablando de monstruos.

“Para mí, para Francesca Fagnani y para el productor Tombolini, fue una oportunidad excepcional para hablar de temas muy importantes. Los datos nos dicen que la salud mental se convertirá cada vez más en un tema del futuro y de las generaciones venideras. En mi opinión, es necesario hablar de esto. Entonces descubrí esto… ¿Cómo lo defines?

¿Censura?

“Ella lo dijo”.

Supongamos que Ray retira la invitación.

“Digamos que no fui bienvenido. No me querían. E hicieron una declaración que encontré realmente perturbadora. ¿Sabes por qué? Porque estaba en el hospital, literalmente muriendo, y no tuve oportunidad de responder. También lo encontré particularmente descuidado a nivel humano. Y luego: “Una cosa que aprendí de Ray: cuando subes al escenario para hablar de políticos, a Ray no le gusta porque no hay contrainterrogatorio. Pero incluso en mi caso, “No había forma de hacer un contrainterrogatorio. Entonces señalo que es una norma unilateral, sólo la aplican cuando quieren”. READ Vite al Limite, otro fiasco de Dr Now: trágico final para una paciente de apenas 14 años

¿Puedo preguntarte qué tan grave es tu enfermedad? ¿Haces quimioterapia?

Ano. El examen histológico reveló que ya no había células cancerosas, pero está claro que ningún fármaco es 100 por ciento seguro. Por ejemplo en términos de contratiempos. “Tal vez por eso también caí en una depresión severa, que me llevó a un episodio hipomaníaco”.

¿qué significa eso?

“Es dificil de explicar.” Esto significa que pierdes completamente la claridad. Entonces, para tratarme, comencé a tomar medicamentos psiquiátricos, que a veces no están exentos de efectos secundarios. Luego, para tratar los efectos secundarios de un fármaco, recetan otro, y así sucesivamente. El resultado fue que tartamudeaba, temblaba y ya no podía pensar con claridad. “Llegué a un punto en el que tuve que parar todo de repente y tuve lo que se llama el efecto rebote”.

¿coma?

“Está duro.” Cuando tienes que lidiar con un estado depresivo y tu cerebro se ha acostumbrado al apoyo de la droga, si ya no tiene esa droga la depresión empeora. Hoy me atienden un psiquiatra y un psicoterapeuta. “Probé muchas cosas para sentirme mejor, incluso estimulación transcraneal”.

¿Cómo trabajan?

“Son descargas electromagnéticas en el cerebro”.

¿Es doloroso?

“No son agradables”.

¿Tienen algún impacto?

“Hay estudios científicos más confiables que el mío… Me gustaría completar un ciclo anual antes de tomar mi decisión”.

¿Chiara estaba cerca de ti?

“Kiara está aquí conmigo ahora” (Se escucha la voz de Chiara Ferragni saludando a los lectores del Corriere ).

–



¿Está todo bien entre ustedes dos?

“Quiero mucho a mi mujer. Él estaba en París, haciendo algo muy importante con una estrella mundial, no sé quién. Chiara dejó todo y volvió a casa conmigo. Fue una gran oportunidad para su carrera”.

¿Les dijo la verdad a sus hijos León y Vitoria?

“No sé cuál es el camino correcto a tomar. Elegimos no ocultar que mi padre estaba en el hospital y que mi padre estaba teniendo problemas; Después de todo, es difícil ocultar una cicatriz de veinte centímetros en el estómago. Intentemos endulzar la historia. Pero no tiene sentido mantenerlos en la oscuridad”.

Usted y su familia viven sus vidas en público. ¿No es pesado?

“En los últimos días me di cuenta de la opción válida que tenía para decirme a mí mismo, no delegar mi historia y mi vida en nadie. Te pongo un ejemplo: Durante estos 10 días que pasé en el hospital, no toqué el teléfono ni publiqué nada en las redes sociales; Pero había periodistas fuera del hospital y todos los días se hablaba de mí en los periódicos, pero con noticias que no siempre eran verificadas”.

¿Qué hay de nuevo?

“Me preguntaron por mi trabajo, quién me sustituiría en la televisión. Profundizaron en el aspecto técnico de mis operaciones sin saber nada al respecto. Pero es una deriva que llamamos clickbait: no necesitas noticias, necesitas un clic para generar”. interacciones No necesitas un artículo “Pero un titular que atraiga clics. ¿Es realmente tan diferente de la dinámica de las redes sociales? Piénsalo”. READ The Fight Continues es un documental basado en el libro de Aldo Cazzolo

Esto es cierto a veces. Algunos titulares anuncian tragedias y desastres, luego el contenido los reduce, pero mientras tanto el clic ha comenzado.

“Experimenté que si desaparecía de las redes sociales, alguien más se entrometería en mi vida, intentaría hablar de ello e incluso intentaría ganar dinero con ello. Que harías tú en mi lugar? ¿Preferirías ser tú quien cuente la historia de tu vida o la de otros?

Nunca hubiera empezado.

“Pero lo hice ahora, y también hace muchos años, cuando el poder de las redes sociales era completamente impredecible. Pero por eso decidí hablar de mi enfermedad, de mi vida y de mi familia: para evitar que otros cuenten mi historia y nuestra vida por mí”.

Mira, Fedez, así es como funciona Internet: la gente busca noticias y los sitios hacen su trabajo.

“Incluso los periódicos publican noticias sobre la vida privada de figuras públicas e investigan las cosas de la manera más lasciva. No sólo los sitios de chismes, todos los principales periódicos en línea tienen estas secciones un poco molestas, que probablemente sean las más populares. Esta morbilidad se vuelve socialmente aceptable cuando un periódico la publica. A estas alturas prefiero mi enfermedad a la de los demás”.

¿Cuándo volverás a XFactor?

“Los shows en vivo comenzarán el 26 de octubre, si rezo puedo asistir. “Estos son días cruciales. Mi recuento sanguíneo ha aumentado a 9. Me siento mejor.”

¿Qué piensas mientras estás en el hospital?

“Permanecer en el hospital te permite reorganizar tus prioridades. Estar enfermo te hace comprender quiénes son las personas que están realmente cerca de ti y quiénes son las personas que son realmente importantes para ti. “Es muy bonito descubrir a estas personas, y menos bonito descubrir la ausencia de otros”.

¿A quién te refieres?

“Nadie en particular.” Recuerda una cosa: detrás de los personajes hay personas con sus debilidades. Si hoy vivo en un estado de privilegio económico, aunque sea de cierta fortaleza, eso no significa que no sufras mientras estás en el hospital y hay gente que te desea la muerte. De hecho, es muy doloroso”.

Insistió en que Internet funcionaba de esa manera. Mucha gente te ama y algunos te odian.

“Puede suceder que escribas tonterías. Pero alegrarse de la muerte de otros, como sucedió con Silvio Berlusconi y Michele Murgia, es algo terrible. Me entristeció descubrirme en el juego de la muerte imaginaria…”

¿Qué?

“Es una especie de fútbol de fantasía, pero con gente muerta. Los que apostaron por mí en la fantasía esperaban que ganara. Eso me duele”.