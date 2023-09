Mapeo de crédito y Enel X: ninguna plataforma en el camino

Septiembre fue el mes exacto para la salida de Enel Pero los constantes aplazamientos y las dudas llevaron al fracaso de este proyecto.

Ahora, el Grupo Enel ha anunciado que se hará cargo Sólo los créditos ya están dentro de su alcance.. Esta decisión representa un duro golpe para miles de familias y empresas que esperan una solución.

“Enel X cumple los compromisos asumidos en ese momento, sin generar otros nuevos y sin recurrir a plataformas complejas. Ha reactivado paulatinamente el proceso de adquisición de exenciones fiscales a entidades con las que previamente se habían celebrado contratos, en los casos en que se cumplan los requisitos exigidos por los términos contractuales y la legislación pertinente.

El problema de los préstamos morosos

Cuando hablamos de préstamos morosos, no se trata de una cuestión marginal, sino de un problema que ha adquirido proporciones enormes. Estamos hablando de un fondo de crédito que supera los 30.000 millones de euros, una cifra que no se puede ignorar. Pero no se trata sólo de números abstractos; Detrás de estas cifras se esconden realidades concretas: más de 200.000 familias italianas y unas 180.000 empresas están directamente implicadas y actualmente están a merced de una situación incierta e inestable.

Este gran volumen de asignaciones se complica aún más por los frecuentes cambios regulatorios. Los cambios legislativos y las restricciones introducidas por los gobiernos han creado un entorno de incertidumbre que dificulta que las familias y las empresas naveguen por estas aguas turbulentas.

En este contexto, la reapertura de la adquisición de créditos por parte de un pequeño número de bancos, encabezados por Intesa Sanpaolo, representa sólo una gota en el mar. Si bien cada iniciativa individual es bienvenida, está claro que se necesitan soluciones más amplias y sistemáticas para abordar un problema de esta magnitud.

Iniciativas de campo: Petición “Superbonus Redundancy”.

Entre las diversas iniciativas para abordar esta crisis destaca la petición.repetición excesivaEsta iniciativa exige convertir los préstamos pendientes en moneda financiera, brindando mayor flexibilidad a los bancos interesados ​​en adquirir préstamos.

Además, instamos a la reapertura de las ventas a través de Cassa Depositi e Prestiti, entidad que puede aportar una mayor confianza en el sistema de recompensas.

Los futuros movimientos del Poste Italiane

El horizonte temporal fijado por Correos de Italia para octubre representa un momento importante y una verdadera encrucijada para el futuro de los préstamos dudosos vinculados al superbonus. Si Poste Italiano decide reabrir las puertas a la obtención de estos créditos, podría cambiar significativamente el panorama actual, proporcionando un canal adicional para la liquidación de préstamos, brindando así alivio a miles de familias y empresas que actualmente esperan una solución.

La decisión de Poste Italiano es particularmente importante porque la empresa ocupa una posición destacada en el sistema financiero italiano y un movimiento en esta dirección podría servir como catalizador para otras iniciativas en el sector. En otras palabras, un compromiso positivo por parte del Correo Italiano no sólo proporcionará una opción inmediata de liquidación de la deuda, sino que también inspirará una confianza renovada en el mercado, motivando a otras instituciones a seguir el ejemplo.

En este contexto, la espera de las decisiones del Correo italiano es clara y llena de expectativas. Podría representar un punto de inflexión, un nuevo capítulo en la compleja saga de los préstamos morosos y, como tal, es un acontecimiento que todos los actores del problema están observando con gran interés.

Conclusión

El fin del proyecto Enel X es sin duda una derrota, pero no representa el final del camino para las familias y empresas involucradas. Iniciativas como la petición “Superbonus Éxodo” y las acciones futuras de Poste Italiane pueden brindar nuevas oportunidades.

Mientras tanto, es aconsejable explorar todas las alternativas disponibles, incluidas las condonaciones directas de préstamos a los bancos, para encontrar una solución adecuada a este complejo problema.