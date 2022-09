Splatoon 3 es el primero, The Last of Us Part 1 ya está fuera de la plataforma – Nerd4.life

Como cada semana, GfK compartió un archivo Órdenes de venta en el mercado minorista Reino Unido. Splatoon 3 Para Nintendo Switch, ocupó el primer lugar, mientras que la primera entrega de The Last of Us se deslizó del podio. Estos son los 10 juegos minoristas más vendidos en el Reino Unido:

Splatoon 3 Horizonte prohibido oeste mario kart 8 de lujo El último de nosotros parte 1 Deportes del interruptor de Nintendo NBA 2K23 Cruce de animales: nuevos horizontes Minecraft (cambiar) Fila de santos Arceus Pokémon Leyendas



Como anunció Christopher Dring de GamesIndustry, Splatoon 3 ocupó el primer lugar en su primera semana, aunque en el Reino Unido registró ventas más bajas que el juego anterior de la serie. Por otro lado, vendió 3,45 millones de copias en Japón en solo tres días.

En segundo lugar nos encontramos de nuevo con Horizon Forbidden West que en Reino Unido prácticamente ve un segundo joven, comercialmente hablando. El siempre verde Mario Kart 8 Deluxe cierra la plataforma.

Como se señaló en la apertura, The Last of Us Part 1 ha caído al cuarto lugar después de ganar el puesto número uno la semana pasada. Saints Row también cae algunas posiciones, pasando del sexto al noveno lugar en la clasificación. En cambio, NBA 2K23 ocupó el sexto lugar en su semana de lanzamiento.