INPS, INCREÍBLE PERO VERDADERO: BONO NUEVO iPhone 2024

En el ámbito de la tecnología de los teléfonos inteligentes, el mundo se divide en dos partes. Ahí están esos Es fiel única y exclusivamente a Apple Por lo tanto, no puede prescindir de su iPhone, que vuelve a comprar inmediatamente en cuanto se estropea y con el que sueña cada vez con el nuevo modelo que acaba de lanzar.

Pero por otro lado, hay quienes así lo creen. Gastar todo este dinero Como un smartphone está sobrevalorado, para no renunciar a comprar un teléfono móvil de Apple, busca todas las alternativas válidas pero más baratas que se lanzan, por ejemplo, en los mercados chino y oriental.

Sin embargo, hoy en día no puedes vivir sin tu smartphone. De hecho, el teléfono móvil ya no es sólo una forma de estar en contacto con los demás, sino también un dispositivo de trabajo, entretenimiento e información de fácil acceso. Ya no sabemos cómo prescindir de él..

Si tú también formas parte del equipo Apple y sueñas con tener un iPhone, aquí tienes un bono que no te puedes perder de ninguna manera: así Lo conseguirás prácticamente gratis.

iPhone, consíguelo ahora: las subvenciones son infinitas

Hoy hablamos de todas esas personas que se divierten. Beneficios de la Ley 104Que protege a cualquier persona que padezca una discapacidad que complique su integración social, laboral, derechos sociales, etc. Esta ley estipula Reducir el impuesto al valor agregado al 4% Contratar asistencia y asistencia técnica y de tecnologías de la información, así como adoptar un perro guía o un servicio de interpretación.

Lo único en lo que nunca piensas es en que Incluso un teléfono inteligente Puede considerarse una ayuda para una persona con discapacidad: gracias a su potencial, de hecho, puede servir como lector para una persona ciega, por ejemplo. En este caso no sólo se reducirá el IVA al 4%, sino que también se podrán reducir los gastos ocasionados. Conduce a un 19% de descuento. Al presentar su declaración de impuestos.

Cómo beneficiarse de la Ley 104

Para beneficiarse del IVA reducido y del descuento, es necesario tener entre el bien adquirido y una enfermedad aprobada por los comités médicos de la ASL. Conexión funcionalAsí que el teléfono inteligente realmente elimina esas dificultades de las que la Ley 104 quiere deshacerse. En el caso del iPhone, por ejemplo, esto puede facilitar la comunicación de una persona ciega.