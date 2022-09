Meta defiende la adquisición de Microsoft de Activision Blizzard en Brasil – Nerd4.life

MitadInc. Facebook e Instagram, pero también los espectadores de Meta Quest, se han puesto del lado de microsoft comprar Ventisca de Activision, frente a las autoridades antimonopolio de Brasil, quienes plantearon no pocas dudas sobre el trato. Más precisamente, no ve el peligro de convertirse en un monopolio, al tiempo que hace que la serie Call of Duty sea exclusiva.

Meta habló de un mercado cada vez más en expansión que ofrece muchas posibilidades para quien quiera participar en él, incluyendo modelos de negocio y tecnologías de acceso. En definitiva, las barreras de acceso al mercado son cada vez menores, hasta el punto de que solo han visto la entrada de muchos nuevos competidores en los últimos años: Amazon Luna (2022), Netflix Games (2021), Google Stadia (2019) y Apple. Arcade (2019) y Epic Games Store (2018), solo por nombrar algunos de los nombres más importantes.

Luego, Meta señaló los nombres de varias editoriales capaces de producir títulos Triple A, como Bandai Namco, Capcom, Electronic Arts, Embracer Group, Sony, Valve, Ubisoft y otras, que no se limitarían a la adquisición, a pesar de la competencia. . Y más.

En definitiva, por el momento, la única empresa que se ha interpuesto en el camino de la adquisición de Activision Blizzard es Sony, que teme sufrir un duro golpe en su negocio si PlayStation pierde la serie Call of Duty, tal y como admitió el propio Jim Ryan. . .