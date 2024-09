Los juegos gratuitos de Epic Games Store el 29 de agosto están disponibles, enlace de descarga

Descubramos los nuevos juegos gratuitos de Epic Games Store

empecemos desde conjunto de consecuenciasuna colección de tres grandes clásicos de la serie RPG, a saber Fallout, Fallout 2 y Fallout Tactics: Brotherhood of Steelpublicado originalmente entre 1997 y 2001. Si solo has jugado los juegos de la nueva serie de Bethesda, te espera una experiencia muy diferente a la que estás familiarizado (pero definitivamente vale la pena tenerla), ya que los dos primeros títulos cuentan con vista isométrica y por turnos. combatir. En cambio, Brotherhood of Steel se centra en el combate táctico y la estrategia, donde las interacciones con los NPC son mucho más limitadas que en los cánones de la serie. Puedes canjear Fallout Collection en Epic Games Store en Esta dirección.

Invasión de estadio extraterrestre en Wild Card Football

Pasamos a un tipo completamente diferente, Fútbol con comodines Es uno de los mejores juegos arcade de fútbol, ​​donde dos equipos de 7 jugadores cada uno se enfrentan en el campo. Gracias al sistema Wild Card, es posible activar potenciadores y usar habilidades que violan las reglas estándar del deporte, como armaduras y ataques mágicos. Como si eso no fuera suficiente, cualquier cosa puede suceder durante los partidos, desde tornados que aniquilan a los jugadores en el campo hasta una invasión de ovnis. Puedes canjear Wild Card Football en Epic Games Store en Esta dirección.

