Liga italiana, comparación de clasificación: Inter Super, Napoli

el Suspendidas las primeras ocho jornadas de la Liga italiana Es hora de hacer valoraciones y comparaciones de los clubes de nuestra máxima categoría que empiezan a lidiar con los fantasmas del pasado. Algo lo sabe Rudi García, cuyo comienzo en las filas del Nápoles, campeón italiano, no fue el mejor dada la posición de los azzurri en la clasificación respecto al mismo descenso de categoría la temporada pasada, mientras que Inzaghi, Pioli y Allegri pueden sonreír con… Inter, Milán y Juventus dieron saltos importantes . Pero la reina indiscutible de este inicio de temporada es ella florentino Por Vincenzo Italiano, capaz de mejorar 8 puntos respecto a la temporada 2022/23, mientras Para el Udinese se trata de un récord (-14).

A falta de ocho jornadas, hay mucho de qué sonreír en Milán y Turín. Seguro que puede hacer eso Milán Los líderes, que consiguieron 21 puntos de 24 disponibles, sólo cayeron en el derbi contra el Inter, la única mancha (y qué mancha) en la temporada de los rossoneri. Una serie de 7 éxitos llevó a los hombres de Pioli a sumar 4 puntos más respecto al año pasado, mientras que los rossoneri ocupan la quinta plaza con 17 puntos después de ocho partidos en la temporada 2022/23. Pero los primos nerazzurri lo hicieron mejor que el diablo, y aunque actualmente ocupan el segundo lugar, a dos puntos de los rossoneri, mejoraron su posición en 7 puntos respecto al torneo pasado. Actual 19 de Enterrar Inzaghi, de hecho, no tiene nada que ver con los 12 del año pasado, que comenzaron con 4 éxitos y varias derrotas que hicieron temer lo peor e inmediatamente pusieron en el campo al técnico del Piacenza. Cómo terminó la temporada nerazzurri es historia, lo que será este año aún está por escribirse, pero el comienzo fue el mejor y este +7 nos da esperanza. También sonríe la Juventus de Allegri, con cinco victorias y dos empates, hoy en tercera posición (igualada a puntos con la Fiorentina) con 17 puntos, mientras que el año pasado acabó octava con 13 puntos. Un salto de 4 puntos como el de Milán ilumina los sueños de los aficionados, aunque Giuntoli repita los objetivos de los bianconeri para este año.

Napoli y Lazio, que accidente

Sin embargo, la situación entre Nápoles y Roma es muy diferente, con importantes incidentes que suscitan debate. Primero que nada eso NápolesCuyo inicio de torneo de la mano de García nos hace lamentar despedirnos de Luciano Spalletti, quien en la octava jornada del último torneo ocupaba el primer puesto de la clasificación con 20 puntos. Hoy, los puntos de los Azzurri que ganaron el torneo son: 6 menos14 años concretamente, resultado que llevó al técnico a ser puesto bajo vigilancia por el propietario De Laurentiis, que no permitirá más errores. Los subcampeones también tuvieron un mal desempeño Laciocon -7 respecto al año pasado Lo que deja insatisfecho al entorno biancoceleste. Al otro lado del Tíber las cosas no van mejor Roma Un punto por detrás de sus primos en la clasificación actual, pero -5 respecto a la temporada 2022/23.

Ver también



Roma

La Roma da un suspiro de alivio por Dybala: no hay lesión pero sí una ligera distensión en el lateral