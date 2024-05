Valor de cotización de Btp para mayo de 2030, al 14 de mayo de 2024

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que a partir del martes 14 de mayo de 2024 Btp Valore ITV listada en mayo de 2030 (Mercado de Bonos Remoto) operado por la Bolsa de Valores Italiana. El código ISIN está asignado a la dirección IT0005594483.

Para seguir el desempeño de la acción, visite la página: Valor Btp mayo 2030.

allá Recoger el BTP en cuestiónen el periodo comprendido entre el 6 y el 10 de mayo de 2024, equivalente a 11.230 millones de euros.

El MEF así lo informó El cupón total del primer trimestre será del 0,8375% y se liquidará el 14 de agosto de 2024.. Por tanto, el importe total del cupón del contrato mínimo de BTP Valore mayo de 2030 (1.000 EUR) es igual a 8.375 EUR; El importe neto del cupón del contrato mínimo es de aproximadamente 7,33€.

A partir de la fecha anterior del 15 de agosto de 2027, el cupón trimestral total aumentará al 0,975% (basado en un cupón anual del 3,9%). Por tanto, el importe total del bono sobre el BTP Valore mínimo mayo 2030 (1.000 €) aumentará a 9,75 €; El importe neto del cupón del contrato mínimo será de aproximadamente 8,53€.