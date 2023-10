“Estamos enojados, nos lo perdimos”.

23.51

García: “La extrañamos, estamos enojados…”

García reiteró: “Necesitábamos más agresión, y faltaba determinación y determinación. No estoy preocupado. El futuro nos dará respuestas. No estuvo bien perder el martes. ¿La afición está abucheando? Tienen derecho”. no hacer eso.” “Alégrate por perder un partido importante en casa. Estamos todos molestos. Esperábamos hacerlo mejor y no lo hicimos. En retrospectiva, podríamos haber hecho todos los cambios necesarios para ganar el partido. No fue nuestra mejor noche. “

23.49 horas

García en rueda de prensa: No esperaba una posición derrotista

“El equipo está teniendo dificultades en la fase de preparación y nos ha faltado claridad para intentar encontrar a Víctor en el uno contra uno. Mala noche para nosotros, falta de juego ofensivo y fluidez. Deberíamos haber sido más agresivos, pero lo hice”. “. “No espero una actitud tan derrotista. El primer gol que encajamos deberíamos haberlo evitado porque nos condenaba. Antes del descanso volvimos al partido, empezamos bien la segunda parte y después del segundo gol de Viola todo vino”. “Toda la energía que gastas en marcar un gol”.

23.48

Di Lorenzo: “Están pasando muchas cosas”

Giovanni Di Lorenzo dijo a Sky: “Están pasando muchas cosas, hablaremos de ello. ¿Un ambiente tenso en el equipo? No. Es un momento delicado porque no estamos rindiendo muy bien y estamos por debajo de nuestro nivel”. “Tenemos que permanecer unidos y salir de esta situación. No nos gusta la clasificación, pero el torneo es largo. Tenemos que hacer más”.

23.40 horas

Politano en las redes sociales: “Una velada para olvidar”

Mientras tanto, Matteo Politano escribió en Instagram: “Una velada que no será olvidada pronto, por el regreso a Nápoles que todos queremos”. Politano salió enojado del campo al momento de la sustitución y aquí los detalles

23.36

Di Lorenzo: “No me gusta que hablen de hambre”

“No me gusta cuando perdemos, hablamos de falta de hambre. Encontramos un buen equipo, sufrimos mucho, en la vuelta analizaremos todo con el entrenador después de la selección. No podemos jugar estos partidos en casa”. frente a nuestros fans”.

23.34 horas

Después de García está Di Lorenzo: “Tenemos que hacerlo mejor y más”

“Queremos luchar con otros por el campeonato hasta el final. Mal partido y mala derrota, la Fiorentina jugó mejor. Tenemos que esforzarnos y trabajar más”.

23.32

García: “La responsabilidad recae sobre mí, pero no me esperaba esta derrota”.

“No debo ser demasiado duro en este momento, la responsabilidad recae sobre mí. No esperaba esta derrota, perdimos una gran oportunidad. Desde Verona queremos volver a ganar, tenemos que ganar al menos tres en el partido. ” Una fila. “Lo que estamos haciendo no es suficiente”.

11.30 pm

“Tres tiros a puerta y tres goles, eso es un problema”.

“Normalmente somos más precisos técnicamente, cometimos muchos errores, con una preparación menos fluida. La Fiorentina tiene calidad, si defiendes sin ser agresivo sufrirás. Concedimos tres tiros a puerta y tres goles y eso es un problema. “

23.28

“No fuimos agresivos, tenemos que ser más inteligentes”.

García repite: “No fuimos agresivos. Lo intentamos, pero no fuimos efectivos. No es una cuestión táctica, sino mental. Necesitamos ser más capaces de frenar los ataques del rival y debemos trabajar en eso”.

23.36

“Tenemos que trabajar, no es nuestra noche”.

García habla del sistema de juego: “Nos pusieron dificultades con la presión alta. La mitad del campo estaba abierto pero no teníamos claridad. No pudimos aprovechar la profundidad. Después de la lesión de Anguissa cambiamos el sistema, pero no pudimos explotar la profundidad”. “Tenemos que mejorar la ayuda de los centrocampistas por las bandas. No fue nuestro día, fue una mala tarde. “No puse a Cholito y Ossie juntos porque hubiéramos perdido el medio campo”.

23.34 horas

García: “Nos sentimos tristes y frustrados”.

“Cometimos errores en defensa y en avance. No deberíamos haber encajado el primer gol y el gol antes del final del primer tiempo nos dio un impulso extra. Estamos tristes y frustrados por esta derrota. No es bueno que no estemos muy agresivo.” “En la fase defensiva somos todos. Cuando pierdes en casa y sólo cometes cuatro errores, no es normal”.

23:14

García guarda silencio y habla en italiano.

Rudi García guarda silencio y Vincenzo Italiano habló primero con DAZN: “Analizamos su partido contra el Real Madrid, merecían más. Nos preparamos en un entrenamiento y medio y supimos qué hacer. Necesitábamos un poco de buena suerte y también un poco de precisión.” . “Pero teníamos carácter”.

22:55

Napoli está a 7 puntos del líder, su afición está enojada

Mientras tanto, con el Napoli a 7 puntos de la cima, la afición está furiosa. Tras los pitos de Maradona, los napolitanos también difundieron la noticia en las redes sociales, con el técnico sobre todo.

22:45

García estará pronto en la conferencia.

en un rato Rudy García En la rueda de prensa y en la televisión desde el Estadio Maradona: No será una noche fácil para él después de la derrota en casa por 3-1 ante la Fiorentina y después de la reacción airada de Matteo Politano en el momento de la sustitución.

Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles