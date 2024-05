Aboudi y Malago discuten los controles presupuestarios del club”.

Escuche la versión en audio del artículo.

Por la noche, se abrió un atisbo de diálogo para sanar la brecha institucional que vive el deporte italiano tras la propagación del virus Corona. “Proyecto” sobre el nuevo órgano de gobierno Responsable de controlar los presupuestos de los clubes profesionales de fútbol y baloncesto. Después de que el Consejo Federal se reuniera el lunes 6 de mayo para discutir el asunto, el presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, solicitó una reunión con el presidente del CONI, Giovanni Malago, y con el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abudi. La solicitud fue inmediatamente aceptada por Aboudi, quien expresó su voluntad de reunirse con los dirigentes del deporte y del fútbol italiano. Se trata de una oportunidad que parece abierta al diálogo a la luz de la reescritura del “borrador” que ha circulado hasta ahora y al que Al-Aboudi se refirió por la mañana. Aunque el Ministro, en un memorando, reiteró el objetivo de “formar un instrumento de terceros, en aras del interés común de hacer que el sistema nacional de fútbol sea más eficiente, creíble, sostenible y competitivo”.

Declaraciones después de la reunión de la FIGC

«Después de la reunión entre los componentes federales reunidos en Roma de la Federación Italiana de Fútbol, ​​en la que compartieron una oposición unánime al proyecto de creación de la llamada «Agencia de Supervisión Económica y Financiera de los Clubes Deportivos Profesionales», tal como figura en el borrador enviado el 3 de mayo por el Ministerio de Deportes, el presidente Gabriele Gravina pedirá al ministro Abudi que abra un debate urgente sobre este tema, junto con el tema del Kone Malago nº 1. Este es el contenido del comunicado de prensa emitido por el Fútbol. Asociación, que también destacó que “durante la reunión se pusieron de manifiesto varias cuestiones formales y de fondo importantes, y se puso de manifiesto la máxima voluntad de debatir respetando a partir de ahora la independencia del deporte”.

Las acusaciones de Málaga

Por la mañana, el presidente del CONI, Giovanni Malago, habló de “una norma errónea que ya existe” y del peligro de un “idiota global”. Para Malago, “además de la verdad de fondo, hay una verdad formal: Kony leyó ese documento en Repubblica y luego en las agencias. Sólo obtuvo el borrador a través de la Federación Italiana de Fútbol, ​​que lo había recibido poco antes de manos del ministro. Al menos esperaba que nos lo enviaran a nosotros también. “Este es un buen día para la historia”.

Málaga destacó el peligro de invadir los espacios del independentismo deportivo. “¿Si la UEFA y la FIFA aceptarán con calma esta injerencia política en el fútbol italiano? Tengo serias dudas de que este discurso pueda ser aceptado por los organismos deportivos internacionales. Por lo tanto, como mínimo, antes de asumir cualquier cargo a nivel organizacional, esto debe ser verificado. De lo contrario, corremos el riesgo de dejar al mundo en ridículo, y es lamentable que los gobiernos italianos no sean ajenos a situaciones similares. En el pasado ha habido situaciones que luego tuvieron que cambiar. “Hemos pasado por esto antes”.

El Ministro de Deportes respondió

Aboudi respondió a los micrófonos de Radio Ancio Sport en Rai Radio 1 diciendo: “Espero que se adopten los tonos correctos y que haya interés público en la Liga italiana, que es testigo de una competencia cada vez mayor. La reforma aún no se ha logrado, pero espero que suceda en los próximos meses, sin intereses especiales y con la educación institucional adecuada. Documento relativo a los controles financieros del fútbol y del deporte recibido por Giovanni Malago del Presidente federal, texto no definitivo. También trato de prestar atención a la forma, pero el lenguaje utilizado por el presidente del CONI no me parece el más formal, teniendo en cuenta las circunstancias”, dijo Aboudi a Rai Radio 1. “Todos estamos al servicio del público. interés. Esto llevó a las instituciones a plantear el problema de un tercer organismo independiente con autoridad. “No porque Kovisuk no lo sea, sino porque no es un tercero, está dentro del perímetro federal”.