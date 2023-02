Ganancias de capital de la Juventus, ¿otras también están haciendo ahora? Posibles escenarios

Ayer, la fiscalía de Turín envió algunos de los documentos de investigación de Prisma a las fiscalías de otras seis ciudades italianas. No es exactamente un rayo de la nada, dado que el escenario que se construye lentamente es lo que podría haberse imaginado fácilmente, al menos con sentido común, desde las primeras noticias filtradas sobre la investigación de las cuentas de la Juventus. La iniciativa de las últimas horas, tomada por razones de jurisdicción territorial, es de hecho Relacionado con las relaciones surgidas entre la Juventus y otros clubes . Los demandantes involucrados, y puede que él no esté aquí, De momento serán de Bérgamo, Bolonia, Cagliari, Génova, Módena y Udine . Refiriéndose a la obra, según la primera reconstrucción, de Atalanta, Bolonia, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo y Udinese . Algunos de ellos fueron absueltos con motivo de la anulación de la sentencia de plusvalía que supuso el -15 para la Juventus, y otros podrían ser cuestionados próximamente en el expediente que incluye “Asociaciones opacas” de los bianconeri, que el fiscal federal Giuseppe Cine se dispone a cerrar a mediados de marzo.

"Gasperini es un genio, pero al principio no confiaba en él. Me recomendó al Inter".

READ "Gasperini es un genio, pero al principio no confiaba en él. Me recomendó al Inter".

Lo que parece claro, en esta nueva foto, es cómo aumenta día a día el peso específico de lo que será una decisión Consejo de Seguros Deportivos Sobre la sanción impuesta a los bianconeri. Afirmar la pena, en su totalidad o solicitando al Tribunal Federal de Apelaciones que la reformule, en efecto arrojaría nueva luz sobre el tratamiento reservado a las empresas absueltas en el marco de la nulidad. . «En los documentos obtenidos por el Ministerio Público Federal, a diferencia de lo ocurrido con la Juventus, no hay pruebas concretas que permitan sustentar efectivamente las demás denuncias. – De hecho leemos en los motivos firmados por Mario Luigi Torsello, presidente de CAF -. Las objeciones, manuscritos y documentos obtenidos por la Fiscalía de Turín no involucran directamente a estas empresas.». Pero solo pueden hacer eso. Los nuevos elementos recogidos por el Ministerio Público se activaron con el envío de los Papeles de Turín que a estas alturas dictaría -siempre según el sentido común, al menos- algún tipo de… revocar la cancelación .

Las palabras de Chiellini

Por su parte, Giorgio Chiellini se ha expresado sobre el tema, que ha documentado estos últimos días en The Athletic. «Para mí esta situación es dolorosa: me siento triste y dolido por lo que está pasando en la Juventus – dijo el excapitán de la Juventus -. Ahora la afición tiene que tener paciencia porque el club está luchando por todos y espero que todo acabe de la mejor manera posible. El equipo en el campo tiene que pensar en cada partido, como lo hace en lo que sucede en el campo, sin embargo, no sabemos cómo resultará.».