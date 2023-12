Consecuencias para el mercado de fichajes italiano

La competencia será más difícil para los clubes de Bel Paes: es una cuestión de salarios. Sin olvidar ampliar contratos

“Sin el decreto, el fútbol italiano estaría destruido”.. Hace apenas unas semanas Giorgio hablaba así Forlani, director general de Milán. Ahora que la elección del Gobierno es definitiva, las consecuencias de la supresión de la exención fiscal para los futbolistas llegados del extranjero serán inmediatas. A partir de la próxima ventana de transferencias de invierno en enero, que comenzará el 2 de enero. No hace falta decir que el acceso es complicado. jurásico a Milán y Högberg En Nápoles o Juventus, por ejemplo, pero no limitados a ellos. Con todo, a los clubes del Bel País les resultará más complicado competir con los salarios que ofrecen otros grandes clubes europeos, lo que ya supone un paso adelante por definición en los últimos años. También habrá un impacto en la clase. Renovación de contrato: Solo aquellos que se hagan oficiales antes del 31 de diciembre de 2023 podrán aprovechar los beneficios.



Ver también



fútbol

Se salta el decreto sobre crecimiento y miniprórroga para los futbolistas: la liga italiana tiembla







Ampliación tan esperada No llegó hasta el 29 de febrero. La sensación es que muchos todavía no comprenden las consecuencias. Las palabras de Claudio. lotoque se anunció poco después de la decisión del gobierno, sonó como una gran llamada de atención: “Bonito y gran disparate, así nuestro campeonato perderá competitividad. El verdadero problema es que este tipo de actitud está destruyendo algunas sociedades, Y en el medio están grandes clubes como el Milán, la Juventus y también la Roma. “Si pensamos en los rossoneri, no puede ser casualidad que desde hace años recurran al mercado exterior para fichar jugadores: con deducciones fiscales y para eso”. . Reducir los impuestos es una gran ventaja. Ahora es difícil imaginar que los viveros italianos recuperen repentinamente cuota: se seguirán comprando fuera de Italia, pero con pocas perspectivas de competir con los grandes nombres. Porque los grandes nombres, o al menos los ya conocidos campeones, Cuentan con salarios importantes.

¿Algún número? Sin el decreto de crecimiento, en la temporada 2023-24 los clubes habrían tenido que pagar Jamal 150 millones de euros más en impuestos. Un dato importante si tenemos en cuenta las conocidas dificultades económicas de nuestros equipos. Sin el decreto tendría que Necesariamente el salario neto disminuye Que Milán, Inter, Juventus o cualquier otro club de la Liga italiana podrán ofrecer a jugadores individuales. Es importante repetir que las consecuencias aparecerán en privado. Sobre la competitividad de nuestro fútbol, ​​que se aleja cada vez más de la élite europea y mundial. De hecho, hay beneficios en todos los países europeos: exenciones fiscales en Francia, Países Bajos y Bélgica, y una En cambio, los derechos de imagen estaban gravados favorablemente en Inglaterra.