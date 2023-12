Olimpia de Milán tras el Baskonia | milagro. Vayamos al Pabellón, pero esperemos a los héroes.

No hay arrepentimientos. Porque si no fuera por algunos errores de Mark, quizás no habría habido milagros con Barcelona y Baskonia. No hay nuevas jerarquías de escritura. Es posible que los compañeros hayan creado las condiciones para que los héroes esperaran. Pero al final, la temporada del Milan la tendrán que escribir ellos. Napier, Shields y Mirotic. Ahora podemos esperarlos con mayor confianza.