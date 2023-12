Emocionante en la Premier League inglesa. El enfado del Arsenal tras el gol del West Ham: “Escándalo”

Partido de la jornada 19 de la Premier League entre Arsenal y West Ham Seguramente causará controversia. El primer gol del partido lo marcó él Soucek en el minuto 13y de hecho estuvo acompañado Muchas dudas Sobre la corrección del objetivo con la apariencia del balón. dejar el campo durante el trabajo.

Emocionante Arsenal: ¡Balón fuera, gol verificado!

Gran idea Error defensivo del Arsenal Favorable el Progreso del West Ham. Bowen Recupera el balón, lo controla con el pie y lo coloca en el medio fuente Quien, si se le deja solo, no comete errores y abre el juego. Al principio, el Arsenal no reaccionó, impresionado por el gran error cometido por la defensa, pero luego las imágenes se difundieron. Estalla la controversia: Parece tener el control de Bowen. Completamente por encima de la línea En los lados. El VAR controla la portería, sorprendiendo a la afición. Validarlo.

Se validó la interpretación objetivo de la intervención del VAR

El ex árbitro de la Premier League inglesa habló en el episodio: Marcos ClattenburgExplicando la decisión del VAR: “El árbitro asistente en la línea de meta no ve que el balón está ahí Claramente fuera del juegoEntonces la decisión en el campo es un objetivo normal. Sin embargo, desde el punto de vista del VAR, no podemos estar 100% seguros de que el balón haya salido. Se podría argumentar que la pierna está un poco en peligro y no hay pruebas concluyentes. Desde la sala Var necesitan dos puntos de referencia. Uno es la línea de gol, que tienen, pero lamentablemente el otro punto de referencia que necesitan es el balón, que se muestra en las imágenes. no puedo verlo Porque fue bloqueado por el muslo de Jarrod Bowen”.

Henry, muy enojado en el episodio de Var

malhumorado Acerca de este episodio Thierry Henryque liberó vapor en el intervalo: “Bueno, esta es la segunda vez para nosotros (Arsenal) después de la visita de Newcastle. Si quieres ayudar a los árbitros a conseguir el ángulo correcto, si quieres saber si el balón está fuera, tienes que tener una cámara en esa zona. “Es la única manera de saber si el balón sale de la portería o no. Estamos en 2023, y pronto en 2024, y todavía no tenemos una cámara encima de la portería. Hay demasiadas ocasiones en las que no sabes si la pelota está fuera o no”. No.