Plusvalías de la Juventus: busca el nuevo documento vinculado a la “Tarjeta Coffisock”

Si todo esto sucediera en un partido de fútbol, ​​ya estaríamos impacientes porque el partido continuaba interrumpido. Puede que la Juventus haya marcado un gol, pero la progresión aún no ha sido validada, de momento no hay nada de qué presumir. Después de una apelación de Cherubini y el ex Paratici, el Club logra perfectamente que Var revise el episodio: en la primera revisión, sin embargo, nada relevante, incluso si aparece un nuevo tiro y … sí, si esto es Juve-Salernitana (Como el último gol fue anulado “Fue un error pero no somos responsables”), Allegri aún espera sumar dos puntos más a los cincuenta que recuerda ganar sobre el césped. Sin embargo, aquí estamos en los juzgados y se complica más porque hay 15 puntos -sobre la mesa- y la Juventus quisiera recuperarlos todos.