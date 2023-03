El resultado del partido Napoli y Atalanta 2-0, los goles de Kvaratskhelia y Rahmani- Corriere.it

Cuando terminó la primera parte parecía que Nápoles Ya no tiene el brillo de sus días dorados. Y habría habido una consideración también, con la derrota final sobre sus hombros (v Lacio) que tenía miedo. atlanta, todo músculo y todo en defensa, llegó a Maradona mimetizando un poco el instinto de Sarri (Al-Said) y con el habitual rasgo defensivo de los hombres. durante una hora hasta que el guión funcionó (“Era la única forma de obtener resultados aquí y lo estábamos deseando.” Yo confieso Gasperini).

Kafara, que encanto

Pero en este grupo, incluso si están un poco aprovechados por la Diosa, hay jugadores que solo necesitan un parpadeo para marcar la diferencia. Solo una obra: una rara perla de artesanía infieles (También cubierto por The New York Times) – Para revivir la convicción. Y luego todos juntos, para encabezar el partido, ganaron la segunda mitad con un doblete. Rahmani. En la cancha sorprende el nombre de un chico de 28 años Pierluigi Golini ¿Quién es el portero de profesión? Llegó en enero de florentinocedido por el Atalanta, Quien jugó su primer partido y la conoció hace unos minutos. Su expareja no tiene influencia sobre él: Zapata bloquea primero y luego Ruggeri. Meret tiene un problema en la muñeca y será valorado para el partido de Champions ante el Eintracht.