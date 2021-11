Spalletti en la rueda de prensa en directo

Rueda de prensa de Luciano Spalletti en vísperas del Inter Napoli. Fósforo Enterrar–Nápoles Se llevará a cabo en el estadio San Siro y hablará a las 14:00 hora local. Conferencia de fútbol Spalletti Napoli Quién afronta el partido como anterior al decimotercer día del calendario liga. eso es fútbol Conferencia Spalletti Live.

en la víspera del partido Inter Napoli Luciano Spalletti en la rueda de prensa. El técnico del Napoli habló en directo tras el partido. Luciano Spalletti hablando en nombre del Nápoles en la conferencia. Esto es lo que destaca CalcioNapoli24:

14.01 – Comienza la rueda de prensa de Spalletti: “Clima en el vestuario tras la noticia de Politano? Que algo así pueda pasar a última hora es parte de las dificultades de la temporada. Puede que hayas olvidado que en las dos primeras ligas jugamos con tres centrocampistas: el lesionado Demme y Zielinski también. No teníamos Anguissa. Y solo jugamos con tres jugadores, y fuimos a jugar con los de allá e hicimos lo que había que hacer de todos modos. ¿Qué hacemos, dejar la duda de que este modo de jugador faltante puede ponernos en posición de jugar un juego por debajo del par en comparación con lo que somos? Es una forma incorrecta de pensar.

Que juego estoy esperando? En mi opinión, saldrá como la Premier League inglesa en cuanto a intensidad, donde ambos equipos tienen que sumar puntos y luchar por la victoria. Para ellos tiene claro que están jugando de otra manera tácticamente, y tenemos que ir a cubrir esos espacios que van a ocupar en la fase de posesión. Son buenos con ambos, deberíamos hacer lo mismo cuando tengamos el balón. Será un partido con ambos equipos apasionados, el Inter es un equipo muy fuerte.

14.05 – De vuelta como competidor en Milán? Me resulta fácil, hablo con poco. De hecho, si quieres venir y quedarte conmigo en Bretaña, siempre estoy solo. “Yo también gané el Scudetto, espero que no me molesten”, dice: Pueden hacer lo que quieran conmigo. Miro mi trabajo, no el trabajo de otros. Si tengo que evaluar lo que tengo, el concepto es siempre el mismo: cuando salgo del club, evalúo si he aportado valor dentro y fuera del campo. Tengo muchos abucheos en muchos lugares. Terminé en el Inter, siendo ese momento difícil de gestionar allí. Se crearon dificultades. Pero luego no culpé a nadie por ese cuarto lugar, y no aproveché nada. No dije nada y me enviaron a casa. Está claro que, entonces, hay que hacer valoraciones: se basan en las posibilidades disponibles, en definitiva. Si se tiene la oportunidad de gastar 240 millones de sueldos, no es igual a 100. Es diferente, se va a llevar jugadores que no se quedan en casa. Pero toman jugadores de Chelsea y Man City y solían ganar.

En cuanto a las emociones de mañana, no estoy aquí para decir que es un partido como cualquier otro. Todo lo que hago lo vivo intensamente, pero lo vivo en vivo: tengo curiosidad por saber qué reacción tendría allí en San Siro, para mí, el pasado nunca pasó. Vivo con el sentimiento de lo que hago. Hago las cosas en serio y con sentimiento. Ahí tuve que tomar decisiones y las tomé con gusto, el técnico tenía que acertar por el bien del grupo: una experiencia que me dio tanto, agradezco a la afición sin importar cómo me traten. Agradezco a los jugadores que me siguieron, hay respeto y hablamos con diferentes jugadores. También me enorgullece devolver la fuerza a lo que una vez fue una formación de Pinetina, incluso los jardineros pusieron las cosas en su lugar para darme disponibilidad. Levantar las plantas para conocer la profundidad, por ejemplo.

El mañana es muy importante para los dos, pero no es definitivo hasta que haya matemáticas. Hay equipos fuertes y hay dificultades temporales. Puede venir de todos lados. Es como dijo Simone Inzaghi.

14.12 – Tenemos certeza sobre el líder Napoli contra el Inter? No tengo ninguna represalia por parte del Inter al reclamar. El mañana es un paso esencial para otra pequeña felicidad, tal vez no para mí, ni siquiera para mi propia felicidad. Pero sobre todo para quienes nos aman y nos siguen. Ya estamos algo bien, si seguimos trabajando así. Buscamos dignidad y dignidad, solo será cierto cuando luches por las personas que te aman, no solo para ser famoso o tener un papel. Tenemos una ciudad detrás de ella allí temblando. Santoro me dijo que hoy inicialmente habrá 1,000 personas para recibirnos, ¡estas cosas aquí son imposibles! Es increíble lo que organizan para darnos fuerzas, debemos pensar en cuál debe ser nuestro comportamiento y deseo.

14.14 – Decisivo para el Inter? Además, se han jugado pocos partidos y son muchas las dificultades a las que se enfrentará todo el mundo en este torneo. La felicidad se esconde un poco detrás de las dificultades que enfrentaremos. Si tienes que reemplazar a uno o dos jugadores, te hace mirar hacia abajo o dar la espalda, y nunca podrás lograr metas importantes. Los objetivos detrás de estas dificultades están aquí. No te quejes, ¡nunca me he quejado de nada en mis 20 años de carrera! Nunca dijo: “Extraño esto, aquello”. Sería como decirle al equipo: ‘No podemos hacerlo solos’, sino que podemos hacerlo.

Certezas y dudas del Inter ante el Napoli? La certeza de lo que se ha producido hasta ahora, la certeza de la calidad que han demostrado nuestros jugadores, la certeza de las miles de personas que te apoyan, si tienes dudas de no hacerlo. Nuestros empleados piensan que somos un equipo muy fuerte, ¿cuáles son nuestras dudas? No hay nadie, vamos a jugar el juego. Hay un rival con las mismas cualidades que nosotros. Con jugadores de primer nivel como el nuestro. Y un entrenador que tiene experiencia en ese partido que le hace jugar, y ha encontrado un equipo que ya ha jugado ese partido en años anteriores. Sin duda, habrá dificultades similares a las que hemos dicho antes. O tienes el coraje de afrontar estas dificultades o dejas paso a aquellos que no pueden esperar para afrontarlas. No hay otra opción.

Lucha en la cima con un presidente italiano? Es casi lo mismo, tuve un presidente de otro país, de un país diferente al nuestro, pero el hijo siempre estuvo presente en la comunidad. A menudo, solo al regresar a casa. Digamos que son más o menos iguales. Stephen Zhang miró la situación de manera un poco más externa, y De Laurentiis la vivió de manera más directa. A menudo escuchamos por teléfono, quiere saber cosas. Zhang estaba mirando desde lejos, De Laurenti lo estaba mirando de cerca. Su presencia te hace sentirlo. Con ambos haciendo lo mejor que pude, tuve esta oportunidad. Pero siempre son los resultados los que marcan la diferencia.

Opinión sobre las dificultades a las que se enfrenta la selección nacional? Lo siento por Mancini, él tiene las soluciones para arreglar esto. La selección nacional merecía clasificarse. Los resultados le dieron en su contra, un poco de suerte y mala suerte en el fútbol. Puede que haya llegado a algo, sabe cómo hacerlo él mismo. Mancini no le va a enseñar nada.

Como esta lozano? A la derecha podría jugar Zielinski, Elmas. Lozano puede jugar. También tenemos otras soluciones. Lozano está bien, tiene horas y horas de viaje jugando el jueves y ayer regresó. Pero tiene mucho cuidado, también hablé con él esta mañana. Está sonriendo, es un tipo muy positivo. Un chico muy agradable y profesional. ¡Así que también es natural que tenga ambiciones de crecimiento (risas, editor)! Pero todo el mundo debería tenerlo. Espero que al final de la temporada se llame la atención de los clubes que considera más importantes que el Nápoles, ¡¿por qué no ?! Esto quiere decir que se convirtió en el protagonista en la consecución de algunos de nuestros objetivos. El año pasado, quedándonos fuera de la Champions League, no recibimos ninguna oferta. Entonces, si quieren solicitudes de otros clubes, ¡deben obtener resultados aquí! Es bueno que lo tengan claro, de lo contrario, no les importa cómo se llamen.

14.29 – Manolas? No se ha recuperado para el Milan, pero seguro que pronto será decisivo.

Coulibaly? Representa mucho no solo para mí, y se vuelve difícil hablar de ello sin dar ejemplos: sucedió esta semana, al principio cuando llegó al primer entrenamiento, se estrelló. Mantuvo la rodilla hacia abajo y sintió el dolor y permaneció en el suelo. El entrenamiento se detuvo, y en un instante también estaban los trabajadores del almacén y todos los jugadores a su alrededor. todos. Veamos la reacción de todos a cómo se ve Kaleido. Comenzaron a jugar de nuevo después de 3 minutos, pero todos miraron a Koulibaly en el banco para entender cómo estaba y qué no estaba jugando. No me interesa saber si Maradona es el mejor o no, me interesa saber qué dejó atrás. Está ahí, no lo que digo, sino lo que todos sienten, lo que significa el peso del tema. importancia dentro del grupo. Incluso en la Europa League dijimos que todos queremos ser como Koulibaly, significa lo que él representa para nosotros: una persona extraordinaria. He tenido suerte en mi carrera, la he tenido. Pero todavía tengo jugadores con los que me considero afortunado. Sensei fue uno de esos: saludó y entró al vestuario sin hablar, y fue respetado por todos ”.

14.32 – Clausura de la rueda de prensa de Luciano Spalletti.