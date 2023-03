Problemas de Fiorentina Cremonese: 2-0 y -12 del cuarto al último lugar. Verona y Monza no están lesionados: 1-1 | primera página

Doble desafío en la franja de las 15 Jornada 26 de la Premier League italiana. La salvación está en juego florentino cremonés Está dentro Hellas Verona Monza. Fiorentina pasa fácilmente a Zini y le da un nuevo nocaut a los cremoneses. El partido termina 2-0 gracias a Super Mandragora. El ex Udinese anotó primero y luego puso el doblete Cabral. Ballardini sigue penúltimo y, de hecho, ve la redención cada vez más lejos. Está en -12 tras el triunfo de Spezia ante el Inter. carta parecida a Verona quien se beneficia de Monza Con Verdy revivido pero disparado por Sensei. Tras el 1-1 de hoy, la salvación está ahora a 5 puntos.

El protagonista de la tarde es el centrocampista del Napoli que se ha confirmado como la bestia negra de Gregorossi. Solo para aquellos en realidad Anotó sólo dos goles en la Liga italiana. Sólo buenas noticias para italiano El que gana otros 3 puntos se prepara para la liga de conferencia de la mejor manera posible y ahora la encuentra de nuevo Cabral. El brasileño concluye el partido con su sexto gol en Liga y el sexto en los últimos 6 partidos en todas las competiciones. La Fiorentina por fin tiene a su delantero y también cuentan con un gran portero suplente. Con Terracciano fuera de una fiebre, Sirigo Presente responde y le da un portazo a Okereke en la final, en la única ocasión seria de los cremoneses. Para Grigiorossi, es la mitad de la noche, y la salvación es una especie de ilusión.

También difícil para Verona. En la carrera a ganar, dados los resultados de los competidores, el equipo Azafrán Comienza lento pero se involucra en velocidades altas en la segunda mitad. verduras Encuentra una hazaña de 1-0 con la derecha (no marca desde noviembre). reacción Monza Pero es violento y conduce a homólogo sensei (Su tercer gol en Liga, el primero desde el 2 de octubre) y a favor del ex cabras, no permitido por fuera de juego. Y de hecho, Venecia tiene que agradecer el gol mal marcado de 2-1 de Pescina, un gol que habría puesto en problemas a Verona, así como a Cremonese.

