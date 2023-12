“¿Renovación? La oferta del Napoli no era adecuada para un héroe italiano”.

George GardyEl agente de Elmas habló con Tuttomercatoweb sobre el fichaje del futbolista macedonio por el Leipzig.

¿Por qué no concluyeron las negociaciones con el Napoli para la renovación?

“Sólo hubo una reunión con la nueva dirección, pero no parecía haber ningún deseo real de retenerlo, porque la oferta se parecía más a la que recibió cuando era un joven futbolista que se acercaba a Italia por primera vez”. “Un tercer campeón italiano en el cuadro goleador clásico del equipo. La oportunidad para Leipzig también incluía el reconocimiento del valor real de mercado del jugador. Para Napoli, es una de las 10 transferencias que generaron mayores ingresos y el riesgo de ser el entrante más exitoso operación en enero.”

Elmas ha elegido uno de los mejores clubes del mundo en su búsqueda de talento. ¿Por qué Elmas eligió Leipzig?

“Elegir Leipzig hoy significa formar parte de uno de los grupos más prestigiosos del fútbol actual. El Grupo Red Bull está presente en todo el mundo, no sólo en Salzburgo como muchos saben, ya que muchos equipos de todo el mundo forman parte de esta realidad”. Get Al cortejar a una empresa como ésta, y comprarla como una de las 10 jugadoras más caras de su historia, es imposible no dejar a uno optimista sobre el éxito y satisfecho con la elección que se ha hecho. por ellos también radica en que somos un grupo que posee altos conocimientos scouts además de tener “el poder económico para ir a buscar lo que consideran primera opción”.

¿Quién más estaba en Elgiv?

“También hubo otros equipos interesantes en la Liga de Campeones en Italia y en el extranjero, pero la elección recayó en Leipzig por las razones mencionadas”.