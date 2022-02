EN DIRECTO TMW – Nápoles, Spalletti: “Son más fuertes que nosotros y yo soy inferior a Xavi”

Cae el Napoli, claramente derrotado 4-2 por el Barcelona en Maradona. Próximamente para comentar en la conferencia de prensa antes Luciano Spalletti

¿Puede haber efectos psicológicos tras esta derrota?

“Después de algunos episodios, tenemos que ser honestos y decir que son más fuertes que nosotros. Seguro que hubo complicaciones para nosotros que exacerbaron esa diferencia que estaba y estaba ahí. Soy menos bueno que nosotros. Xavi, lo felicito y yo Soy realista. Justo al darme cuenta de que soy inferior. También le doy un regalo y luego voy a recuperar cuál es el nivel en el que debería jugar contra otros equipos, en una situación en la que todavía juego mucho en lo que a mí respecta. ”

¿Esperaba una habilidad diferente para interactuar de sus padres?

“Esta noche todo salió mal desde el punto de vista de los anillos. Fueron muy buenos en señalar nuestros errores, cuando volvimos al 2-1 cuando restablecimos las distancias correctas, y luego inmediatamente tomamos el 3-1 antes de volver a el vestuario. Esa es una situación. Todo está a su favor y desde nuestro punto de vista lo ponemos en gran dificultad. La construcción baja atrapa mucho la pelota. No podíamos darnos cuenta de que podíamos manejar algunas salidas de manera diferente. Lo sentimos. “El ambiente está ambientado en Nápoles esta noche. Tuvimos mucho para que todos volvieran al campo y lamentamos doblemente no haber podido manejar el partido”.



¿Qué pasó en el primer gol?

“Queríamos hacer un intercambio corto, pero hubo un malentendido y lo jugamos mal. Repitieron esto, podrías haber corregido las cosas con un error táctico pero no lo logramos. Con la velocidad que tienen. campo es dificil de atrapar. Estas cosas pasan, hay que controlarlo y seguir adelante. A veces moviendo el balon en un tiro de esquina metemos un gol, esta vez lo aguantamos. Yo soy el que pidio ganar un rincón de fútbol como este”.

Sobre los silbatos en Insigne

“He escuchado algunos, algunos han estado allí. Esta noche el chico demostró que le importaba, incluso en el penalti fue valiente. Leí los abucheos más como una reacción a la decepción de parte de la afición”.



¿El equipo tiene una disminución en la agresión?

“Hay algunas carreras que no se ajustan a tus características, ahí tienes que tener una actitud diferente pero no siempre se acierta. Puede depender de muchos factores, en Cagliari se vio más su hambre de salvación. Esta noche hicimos lo que lo hicimos. Teníamos que hacerlo desde el punto de vista de tratar de jugar el juego, y luego estaban estos episodios que aparecían en nosotros cada vez que volvíamos al equilibrio en el transcurso del juego. Cometimos muchos más errores. que ellos cuando teníamos el balón, eran mejores que nosotros para correrlo”.

Napoli sale de las copas en febrero. ¿Cuál es la señal?

“Es una señal de que hemos perdido algunos partidos, pero no lo veo como una señal definitiva. Vamos a sacar las cuentas al final de la temporada evaluando un poco todo, y ahora tenemos tomar nota de lo que está pasando haciendo los análisis correctamente sin involucrarnos emocionalmente, porque todavía estamos jugando mucho”.

00.10 Clausura de la rueda de prensa de Luciano Spalletti.