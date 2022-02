biancocelesti es eliminado, Conceicao pasa a segunda ronda

El penal transformado por Taremi responde a la ventaja inicial de Immobile, de Uribe el gol del nocaut final. De nada sirvió el gol de Cataldi en el 95′

allí Lacio Dibujar 2-2 En el Olímpico contra Puerto En la segunda etapa de las eliminatorias liga europea Y queda excluido de la competición. biancocelesti, que regresa de la derrota en la ida, empieza bien y abre el partido en 19 minutos con Rasgopero se accede a 31′ baquba Taremi. En la segunda parte, fue mejor que las Lusitanías, que en el minuto 68 marcaron el gol del nocaut Uribe. El gol de Cataldi en el minuto 95 fue en vano: Los hombres de Conceicao pasan a la segunda ronda.

el partido

Sarri saluda a Europa al final Un partido lleno de emocionesAmbos equipos se la juegan en público y en la balanza prácticamente hasta el triple pitido. Lacio paga Muchas oportunidades perdidaspero también uno La etapa defensiva es a veces muy incierta, lo que obligó a Strakosha a la prórroga a mediados de la segunda mitad, lo que finalmente resultó en que un equipo ya agobiado se rindiera con un marcador global de 2-1 en Porto. el gran ex Concepción anticipadaY el plan del club Acceso a la Champions League a través de la Liga Europea Si falla, todas las energías deben centrarse ahora en el torneo.

El partido fue inicialmente muy difícil y algo duro, y ambos equipos eligieron presionar fuerte y no tirar la pierna hacia atrás en los placajes. La primera gran ocasión se produce poco después de un cuarto de hora por la izquierda Rasgo, que desde una posición muy recogida ahoga demasiado el tiro y solo toca el eje. El delantero biancocelesti se desata: a los 18′ desliza la red, pero El gol no está permitido por fuera de juegoen un minuto, aprovecha un archivo error del bebe Presentarse bien merecido con Genial justo en la siguiente publicación.. La espalda de Oporto se balancea salvajemente, encontrándose constantemente uno a uno en campo abierto, y en el minuto 22 Immobile encuentra el fondo de la red por tercera vezpero incluso en este caso, el ayudante de Aytekin apunta correctamente a un archivoFuera de juego. La Lazio parece ser el dueño del juego, pero a la media hora llega un chubasco frío: en Contacto Milinkovic-Taremi En el área de gobernabilidad primero Irán advierte contra la imitaciónLuego va a la pantalla y cambia de opinión. Determinan el penalti que el propio Tarimi convierte en el 1-1. Los hijos de Sarri reaccionan intentando forzar, pero a pesar del dominio territorial, la primera parte acaba en empate.

Al inicio del segundo tiempo, Olympico tiembla cabeza de pepepero luego cuando la desesperación La derecha de Luis Alberto sale sobre el banco de Milinkovic, a escasos centímetros del poste. Sarri lanza a Hisage y Cataldi a la pelea, pero justo después tiene que agradecer Strakusha, sorprendiendo dos veces primero en Otavio, luego en Vitinha. El partido se basó en un delicado equilibrio, que se rompió en el minuto 68 cuando, tras una serie de manipulaciones de la defensa biancoceleste Taremi inventa una gran ayuda para Uribequien controla el pecho y Strakosha supera la congelación de audiencia del Capitolio. Un gol en propia pone nerviosa a la Lazio, pero sigue adelante Tres veces cerca de 2-2siempre con luis albertoque primero golpea fuera de la red, luego golpeaCruce Fue torpedeado desde fuera y finalmente lo detuvo Bruno Costa con un golpe al portero. 5′ del final la desesperación no se mueve, porque su extremo cercano acaba íntegramente en el rostro de Diogo Costa. Al final de la recuperación, Siege es recompensado con Un gol de Cataldique recoge haciendo clic en la columna fija, pero es solo una ilusión: Sarri Conceicao fue eliminado en la segunda ronda.

las boletas de calificaciones

propiedad 6.5 Un comienzo frenético, en el que marcó tres goles (dos anulados) y parece capaz de mantener bajo control a toda la defensa del Oporto. También metió la mano en Cataldi 2-2, pero eso no es suficiente. Simone Inzaghi como mejor delantero europeo iguala a la Lazio con 20 goles.

Pedro 5.5 – No está en su mejor momento y se nota que corre mucho pero suele estar vacío, aunque se agradece en la fase defensiva.

Milinkovic-Savic 6 Su presencia en el centro del campo es garantía de cantidad y calidad. Rendimiento de suficiencia más que abundancia, si no hubiera sido por la delicadeza que condujo a un riguroso 1-1.

Taremi 7.5.0 Actualizar – Se gana un poco de astucia y luego convierte el 1-1 de penalti, inventa la mágica asistencia a Uribe y mantiene en constante expectación al portero biancoceleste.

Oribe 7 – Junto con Vitinha dictan los ritmos del shuffle portugués. Por momentos se mostró un poco afectado, pero muy tangible cuando preparó a Strakosha para el gol que tumbó a la Lazio.

pimienta 5.5 – La primera mitad de las películas de terror, por la facilidad de su detonación y por los errores de la etapa de salida, incluido lo que hace la Lazio. Más cuidado en la recuperación aunque siempre con dificultad para respirar.

Mesa

Lacio 2-2 Oporto

Lacio (4-3-3): Strakusha 7; Marusic 6, Luiz Felipe 5.5, Patric 5.5, Radu 6 (9′ st Hysaj 5.5); Milinkovic-Savic 6, Leva 6 (9′ Cataldi 6,5), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 6, Edificio 6.5, Pedro 5.5 (Calle Morro 26 6).

Entrenador: saris 6

Oporto (4-4-2): Diogo Costa 6; Bruno Costa 6, Mpemba 6, Pepe 5,5, Zedo 6; Otavio 6, Uribe 7, Vitinha 6,5 ​​(34′ g Grujic 7), Pepê 5,5 (25′ joao Mario 7); Taremi 7.5 (34′ St Evanelson 6), Tony Martinez 5.5 (11′ Galeno 6).

EntrenadorConceição 6.5

Regla: Aitken

Señales: 19′ fijo (L), 31′ plataforma. Taremi (P), 23′ c/ Uribe (P), 45′ + 5 c/ Cataldi (L)

amonitas: Rado (izquierda), Zedo (f), Patrick (izquierda), Luis Alberto (izquierda), Ottavio (f)

