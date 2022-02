Tenis, Kyrgios, abuso de drogas y pensamientos suicidas

“Hace tres años, cuando el mundo pensaba que estaba bien y disfrutaba de mi vida, estaba experimentando el momento más oscuro de mi vida. Si miras la foto con atención, puedes ver las cicatrices que me hice en el brazo derecho”. Autolesión, querer acabar con ella, depresión: “Me costaba levantarme de la cama, estaba sola, deprimida, pesimista. Consumía alcohol y drogas y rechazaba a todos los que me querían, a mi familia y a mis amigos”.

Un informe muy duro que llega como un puño en el estómago y levanta el velo una vez más sobre los problemas de salud mental que afectan al mundo del tenis. Un deporte que puede resultar repulsivo, en el que el jugador está solo contra todos, muchas veces contra sí mismo: “Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie, y esto pasaba porque nunca quise hablar y sincerarme con mis padres. Querida, traté de hacerlo todo yo mismo”. Pero no ayudó, al contrario, solo empeoró las cosas. Por eso Nick, el chico malo con un gran corazón, quiso alzar la voz para decirles a quienes lo seguían que nadie estaba solo y que no debían tener miedo de hablar: “Sé que la vida cotidiana puede parecer dura y agotadora y, a veces, imposible. Sé que decir que cómo te sientes puede hacerte sentir débil o con miedo, pero lo que quiero decirles a todos ustedes – dice – es que no están solos. Sucede. He pasado por eso. Aquí estoy, escríbeme, o llámame si tienes estos problemas, si crees que nadie quiere escucharte o entenderte.”