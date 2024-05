Por eso México ha superado a Canadá y China en comercio con EE.UU.

Análisis

Gracias a políticas amistosas y al renacimiento industrial mexicano: la última pieza de cooperación con los estados es la Gigafábrica de Tesla en Santa Catarina.

Tesla anunció una apertura “Gigafábrica” En Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, cerca de Monterrey: cuesta 5 mil millones de dolares, abrirá próximamente y será la primera planta de vehículos eléctricos de la compañía estadounidense en México. Según Lisa Thompson, gerente de cartera de acciones de Capital Group, es una gran victoria para México, pero no es la primera ni la última para la economía de rápido crecimiento del país.



Efecto de apuntalamiento frontal

La tesis de Thompson está respaldada por los datos. En 2023, México fue el mayor socio comercial de Estados Unidos, el Sur compró más bienes a sus vecinos que cualquier otro lugar del mundo en décadas: el comercio total en 2023 ascendió a 804 mil millones de dólares, 778 con Canadá y 578 con China. El gobierno centroamericano, según Thompson, supo aprovechar las oportunidades que presentaba el país mejor que nadie. amistad: Derivado de “offshoring”, el término se refiere a una decisión política consciente de fomentar el comercio con países geográficamente más cercanos en un momento de crecientes tensiones en todo el mundo.



“La situación de México seguirá mejorando”

Sin embargo, el levantamiento mexicano no parece haber sido dictado únicamente por coincidencias, sino por factores estructurales. “Este Un punto de inflexión para México. China ha sido el socio comercial número uno de Estados Unidos durante casi una década. Antes de eso era Canadá. Por eso es un gran cambio”, explica Thompson. “Durante los próximos años, esperamos que la posición de México continúe mejorando en términos de las ventajas que ofrece a las empresas que buscan acceder al mercado estadounidense. Estas ventajas incluyen una fuerza laboral asequible y calificada, una sólida infraestructura en el norte y un fácil acceso a servicios relativamente baratos. Petróleo y gas natural estadounidenses.



Y no sólo Tesla

Una fortaleza que sólo atrae a las empresas estadounidenses. La china BYD, uno de los principales rivales de Tesla, ha dicho que quiere seguir el ejemplo de la compañía de Musk estableciendo la misma zona industrial en Nuevo León. El norte de México existe desde hace tiempo Un lugar conocido por el montaje de automóviles., con fábricas de Ford, General Motors, BMW, Daimler, Toyota y Honda. Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de México, más del 75 por ciento de los autos ensamblados en México se exportan a Estados Unidos.



Reactivación y diversificación industrial

Se llamó contribuir al buen momento de México “Renacimiento industrial”, o reanudar el gasto industrial a gran escala después de décadas de desinversión. “Esta tendencia es un buen augurio para las empresas de construcción, calefacción y aire acondicionado, así como para el transporte y negocios relacionados”, explica Thompson. “Este es un interesante punto de entrada para mercados emergentes como México e India porque representa una expansión de oportunidades. Las multinacionales no se dan por vencidas”. Porcelana, pero añaden potencial en otros lugares. Además, las empresas chinas también juegan un papel importante en esta estrategia, motivadas por las mismas razones que las empresas americanas y europeas. Atrás quedaron los días en que el mundo dependía de una única fuente de producción de bajo costo. Las cadenas de suministro diversificadas ya no son un lujo, sino una necesidad”.



Auge del MSCI México y crecimiento del PIB

Entonces no es sorprendenteÍndice MSCI México Hasta más del 40% en 2023, superando al índice S&P 500 de acciones estadounidenses en 14 puntos porcentuales. El PIB del país tampoco está creciendo dos o tres veces más que la tendencia a largo plazo, que es del 1% al 2% del PIB estadounidense. Gracias a la recuperación del covid, pero gracias al aumento del comercio con EE.UU. y al restablecimiento de los acuerdos de libre comercio con EE.UU. y Canadá.



Futuros retos

Para que el crecimiento continúe, concluye Thompson, México debe abordar con éxito ciertos desafíos. “Ventajas del rápido desarrollo económico en el Norte No han afectado a las regiones del sur de México, donde los ingresos son mucho más bajos y las oportunidades laborales escasas”, comenta el gestor de cartera Capital Group. “Del mismo modo, las ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos tienen mejores infraestructuras, mientras que las carreteras modernas están menos extendidas. Sur del país. México está atravesando un período de grandes cambios y se está beneficiando enormemente de la redefinición de las cadenas de suministro en todo el mundo. Sin embargo, si nos alejamos un poco más de la frontera, queda claro que México no ha tenido el mismo éxito en atraer inversión extranjera. Hay algunas debilidades importantes de infraestructura.. No han invertido lo suficiente en el sector energético. Y obstaculiza el progreso en otras partes del país. Para México, esta es una oportunidad. Pero, como siempre, es una cuestión de ejecución. Creemos que es una historia increíble que hemos estado esperando durante años”.

