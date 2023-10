“No hay tontos ni quienes se tambalean como un tonto”.

Una frase que suena a advertencia: “La selección nacional debe estar en el corazón de todos“Palabras y música de Luciano Spalletti, el entrenador italiano que luce tonificado y enérgico en la rueda de prensa previa al doble esfuerzo contra Malta e Inglaterra. Luciano no envía una palabra:”Considero a mis jugadores criaturas especiales y los trato como tales, pero también quiero respuestas especiales. “No quiero que la gente venga aquí por la fuerza”.. ¿Está todo claro? Para los que aún no lo entienden, el entrenador va más allá: “Leí un libro de los All Blacks llamado: “No a los bares”. “Será un regalo de Navidad para los jugadores”..

“No quiero que nadie ande a tientas con los auriculares puestos como un idiota”.

Haga una pausa, respire y luego martille de nuevo: “Aquí hacemos las cosas con seriedad y estamos dispuestos a hacer esos sacrificios para conseguir resultados porque eso es lo que marca la diferencia y porque dependemos de ello. Quiero ver gente que luche con ganas en el campo, no que ande con auriculares como un idiota por Coverciano. El que no entienda conmigo estos requisitos no tendrá la posibilidad de estar en el fútbol. “Tal vez su carrera continúe, pero no conmigo”.. Juego, partido, partido. Luciano Spalletti está emocionado.