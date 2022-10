Lola Davitt, una asesina arrestada por el asesinato de París – Corriere.it

El curso que los investigadores prefieren actualmente es un acto tonto que no tiene otro motivo que la locura. El barrio está en shock.

Otro testigo dijo que astuto b. Le ofrecí mucho dinero, hablé sobre el tráfico de órganos y me pidió que la ayudara a cargar el gran torso de plástico.

Los padres inmediatamente hicieron sonar la alarma cuando vieron que el niño no había llegado a casa, el padre, un cuidador en un edificio cercano, inmediatamente revisó la cámara de video y la madre corrió a la policía. Las búsquedas comenzaron de inmediato, pero los testigos dijeron que vieron a Dbayeh B. Se quedan frente al complejo de apartamentos durante mucho tiempo. Vi a esta mujer de aspecto angustiado, noté que estaba descalza, y caminaba por la calle en medias -como dice una vecina-. Luego, en un momento determinado, comenzó a correr con el teléfono en la mano y gritando “¡Lo hizo! ¡Lo hizo!”.

La pequeña está fuera de la escuela, el Instituto George Brassens, que está a dos minutos a pie de la casa, a las 3 p.m. A las 15:20 llega a su edificio, es filmada en la entrada por una videocámara, pero ni siquiera volverá a casa. ¿Te has acercado a los astutos? b. ¿Un paseo muy corto de la escuela a casa? ¿Se conocían antes?

La invocación de tráfico de órganos, realizada por la presunta homicida mientras hablaba con un testigo, es infundada. Apertura de investigaciones por los delitos de asesinato, violación, tortura y barbarie en menores de quince años. Luego de algunas vacilaciones que generaron polémica, el gobierno respondió de nuevo en sintonía con la gran conmoción que vive el país. El Ministro de Educación, Bab Ndiaye, visitó la Escuela Preparatoria George Brassens donde Lola estudiaba y se encontró con compañeros y maestros en estado de shock. la primera dama brigitte macronDurante una visita ya prevista a otra escuela, habló de un drama de odio insoportable: estamos del lado de los alumnos, de los profesores y por supuesto de las familias. Eso no volverá a pasar.

El aterrador crimen contra una joven despertó gran emoción en el barrio, donde la familia Davit se conoce y ama: frente a la casa vecinos y compañeros de escuela dejan dibujos, flores, cartas a Lola y padres encerrados en el departamento.

Muchos en las redes sociales acusaron al gobierno de no responder de inmediato. No tener en cuenta los sentimientos populares es un crimen terrible. Ministro de Interior , Gerard Darmanin, en particular, ha sido criticado por publicar un tuit sobre un tema completamente diferente.recomienda una pieza teatral en el Théâtre Antoine de París, en lugar de expresarse en lo sucedido en el barrio Beauties Chaumont.

Partidarios de extrema derecha, particularmente en el partido Reconqute de Eric Zemmour, denunciaron Excesiva cautela por parte de las autoridades y apego a la nacionalidad argelina de los detenidos. Zemmour envió un mensaje: encontrado en el cofre de su masacre bárbara, Lola tenía solo 12 años … Mis pensamientos para sus padres. Para ellos y Lola, se debe hacer justicia en #Francocide – usando el hashtag Francocide, que hasta cierto punto se puede traducir como genocidio, es decir, matar a los franceses, que también se usa en los mensajes que conmemoran el samuel bateUn profesor de historia y geografía que fue decapitado por un islamista hace dos años.

Calculado como feminicidio, es decir, matar a una mujer por ser mujer, la doctrina neofranquista afirma que la víctima francesa y los presuntos asesinos extranjeros, en este caso, son argelinos.

Muchos otros, por el contrario, Atacan a Zemmour y a la extrema derecha, acusándolos de explotar el drama de Lula con fines políticos.

El interrogatorio de Dbayeh B en las próximas horas podría aclarar los muchos aspectos aún misteriosos de la muerte de Lola Davitt.