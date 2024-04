“Así que utilizamos los Starlinks de Elon Musk para detener a Putin”.

El hombre sentado frente a las dos pantallas pide al operador del dron que acerque la ciudad: es el pueblo de Pervomaysky. Situado en las afueras de Donetsk. Recientemente ha sido ocupada por los rusos. No quedó ninguna casa en pie. El operador estrecha el campo hacia el patio. Hay tres de sus soldados muertos. Parecen muñecos tirados en el suelo entre escombros y basura. El dron se mueve ligeramente a través de un cobertizo con techo de Eternit. La cámara del dron se acerca aún más. Un cuarto soldado ruso, con el rostro deformado por una sonrisa de dolor, yace en el prado. Kalashnikov al lado.

“Estos fueron eliminados hace unos días. Cada día intentan infiltrarse en la zona gris, la tierra de nadie entre nuestras líneas y las de ellos”. El orador es un alto teniente del ejército ucraniano. Su nombre es George y comanda una unidad de la 59.ª Brigada. Esto es una guerra con drones, una carrera para ver quién será el primero en llevar la muerte al campo de batalla desde arriba.

En la mitología eslava, Baba Yaga es una vieja bruja malvada con poderes mágicos. Aquí, en la trágica realidad de esta guerra, Baba Yaga es un gran dron, que puede transportar múltiples municiones, y que es pilotado a través del sistema satelital Starlink. Los rusos la llamaban así, como bruja, y le dieron el nombre de un ser malvado y travieso con poderes mágicos. Aparece de noche, en la oscuridad, sembrando el terror entre las tropas de Moscú. “Necesitamos gente capacitada y certificada para pilotar este tipo de dispositivos. Estas no son cosas que un principiante pueda manejar. Sobre todo, necesito gente motivada. No todo el mundo va a correr al frente con un vehículo cargado. más de doscientos kilogramos de explosivo”. Un grupo de ingenieros, técnicos y pilotos trabajan con George. También hay un gato en el equipo llamado “Mavic” que nació en una zanja.

Dispositivos creados para uso agrícola que ahora se han convertido en máquinas de matar. Los drones se están modificando con antenas más potentes. El piloto permanece a distancia mientras el grupo de montaje debe dirigirse a localidades a pocos kilómetros de los rusos. Reemplaza a los proyectiles de mortero y alcanza con precisión diez o quince kilómetros fuera de las líneas enemigas. Los rusos también tienen drones de varios tipos. La pantalla muestra una vista en primera persona de un dron FPV, dispositivos suicidas que transportan un artefacto explosivo directamente contra el enemigo, normalmente vehículos blindados, pero también posiciones y soldados individuales. Dice “Sudny Den” en la pantalla.

“Esto no es nuestro, es ruso. Significa 'Día del Juicio Final' y son nuestros competidores directos en esta zona de combate. Hemos interceptado la comunicación entre el dron y el piloto y veremos lo que ven. Ahora intentemos neutralizarlo usando … Los rusos han cambiado sus contratácticas electrónicas sobre el terreno: avanzan en pequeños grupos de dos o tres hombres, luego se esconden en edificios destruidos o bajo vehículos destruidos, y cuando llegan a sesenta o setenta hombres, se reúnen. e intentar atacar las posiciones de nuestras fuerzas”. Un dron ucraniano identificó a dos de ellos: corrían entre los arbustos. Saben que están siendo fotografiados. Uno intenta esconderse dando varias vueltas alrededor de un grupo de árboles. Serán asesinados.

Nos trasladamos a una posición en la primera línea de fuego cerca de Oshiritin. Aquí opera la Brigada Mecanizada 47. La geolocalización debe estar apagada, usar chalecos antibalas y cascos y el vehículo debe estar estacionado bajo la vegetación. Continúa el intercambio de bombardeos de artillería. Los rusos están muy cerca. Los silbatos de bala pasan por encima y chocan cerca. Tienes que avanzar rápidamente en el camino. Los drones de reconocimiento rusos vuelan por todas partes. Dentro de un búnker, un grupo de hombres trabaja frente a monitores y computadoras. Oleksandr Shchershin, 29 años, subcomandante de compañía, dirige las operaciones dando órdenes por radio. Deben detener los avances rusos en su sector.

“Putin puede dar todas las órdenes que quiera. Ya lo ha hecho antes. Quería apoderarse de Bakhmut antes del 9 de mayo y no lo consiguió. Fueron bloqueadas durante casi once meses. Este año tampoco habrá desfile militar en Moscú. ” Esto se hace con una invasión simbólica. Por supuesto, la situación ahora es difícil. Podemos decir con seguridad que es crítica, pero al mismo tiempo es controlable. Cada día eliminamos un gran número de vehículos y soldados rusos. debemos hacerlo. “No les importa la cantidad de recursos que pierden, sino que “sólo les importa el área, incluso si no queda nada encima”.

“Los hemos mantenido aquí clavados durante nueve meses. Ya hemos escondido a decenas de miles de ellos bajo tierra”.

“Es posible que puedan avanzar, pero como soldado no puedo confiar en las posibilidades, los hemos mantenido aquí durante nueve meses. ¿A cuántos hemos puesto bajo tierra? Estoy aquí para frustrarles. Los planes y las palabras pronunciadas fuera de la arena La batalla no me interesa mucho. Nuestros socios occidentales deben entender una cosa: estamos contentos con la liberación de la ayuda militar estadounidense, pero si no nos ayudan constantemente, algo muy retorcido. Se les abrirá un camino, porque Putin no se detendrá.

Volvemos a conducir hacia un almacén. “Kopik” nos está esperando. Bradley Commander, vehículos blindados de infantería estadounidenses. Tiene sólo 25 años pero ha adquirido mucha experiencia participando en la defensa de Avdiivka. Ahora su departamento está ubicado en la zona del pueblo de Ocheretine. “Este vehículo es capaz de resistir un impacto de 155 mm y, lo más importante, pudo rescatar a la tripulación que se encontraba en su interior. Ningún otro vehículo de producción soviética puede hacer esto. Es una tarea tremenda que hemos realizado en estos días. veces para traer a nuestros camaradas de regreso a la línea del frente”.

Mientras escribimos, los rusos han entrado en la aldea de Ukretin y hay combates casa por casa. Kubik, junto con su tripulación Mykola y Vitaly, ya están de regreso en una misión, esta vez para enfrentarse directamente a las fuerzas rusas que avanzan.