La guerra entre Israel e Irán sólo se pospone – Anthony Samrani

Para esta ronda, debería haber terminado. El riesgo de una confrontación directa entre Israel e Irán ha disminuido significativamente después de alcanzar su punto máximo. En la noche del 18 y 19 de abril, Israel respondió al ataque iraní del 13 de abril, que a su vez fue una respuesta al ataque israelí del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco. Parece que no habrá respuesta a la respuesta. De hecho, Israel, bajo la presión estadounidense, optó por volver a la guerra imaginaria, con ataques de los que ninguna parte se atribuyó responsabilidad y que pretendían enviar un mensaje evitando provocar un conflicto más amplio. ¿Eran drones, como afirman los iraníes, o misiles? ¿De dónde empezaron? ¿Fue alcanzado el objetivo, probablemente una base militar en la región de Isfahán? Será importante aclarar estos elementos.

Israel no puede librar una guerra contra Irán sin Estados Unidos, al menos hasta que tenga de su lado una Casa Blanca dedicada al tema.

Pero el espectro de la guerra no ha desaparecido. Israel prometió responder con más decisión. Hay varias razones que podrían explicar por qué el Estado judío finalmente no lo hizo: Estados Unidos no estaba dispuesto a involucrarse en un conflicto a gran escala contra Irán; El ataque iraní permitió a Israel salir de su aislamiento diplomático; Washington impuso nuevas sanciones a la República Islámica; Por encima de todo, el Estado judío tiene otras prioridades. Encabeza la lista: Rafah. Segundo lugar: Hezbolá. Irán ocupa sólo el tercer lugar.